Ein Berg Hundekot in Bornstedt: Wohin mit den Kotbeuteln?

Potsdam

Zwei Mülleimer für tausende Menschen. Das sorgt bei einigen Potsdamern in Bornstedt für Frust. Denn, wo an der Lennéschen Feldflur sonst Mülleimer standen, fehlen diese nun. Stattdessen häuft sich einer kleiner Berg aus Hundekotbeuteln neben einer Sitzbank. In einer Potsdamer Facebook-Gruppe hat Tommy Jeschull mit dem Müllfoto für einen kleinen Aufreger gesorgt.

Jeschull ist Anwohner und spaziert mit seinem Hund gerne in der Siedlung und im Grün um die Kirschallee. Den Kot seines Hundes räume er immer weg. Den Beutel allerdings könne er nicht entsorgen. „Der Mülleimer am Volkspark war immer voll, dann ist er verschwunden. Sie haben ihn einfach abgebaut und mitgenommen“, sagt der 37-Jährige. Kurz darauf wurde ein zweiter am Bornimer Feld entfernt. Nun gäbe es kaum Mülleimer in der Gegend.

Das bestätigt auch Claudia Westbomke. Die Bornstedterin mit Golden Retriever findet, dass es zu wenige Mülleimer in der Gegend gibt. Sie sieht aber nicht Hundebesitzer als Verursacher. „Der Müll kam viel von Jugendlichen, die hier gefeiert haben. Die Mülleimer quilten über. Ich hatte das Gefühl, dass daraufhin die Mülleimer abgebaut wurden, damit dieses Danebenlegen nicht mehr möglich ist“, sagt sie.

So schlimm ist das Müllproblem in Bornstedt

Die MAZ-Recherche hat ergeben: Die Kotbeutel-Berge gibt es wirklich – und das wohl schon seit Wochen. „Bis jetzt sah es immer so aus wie auf dem Foto“, sagt Jeschull. Auch zwei Wochen nach dem Facebookbeitrag hat sich am Feld nichts verändert. Neben einer Bank liegt der Kotbeutelberg. Auf einer anderen Bank liegt ein Kotbeutel und eine Flasche.

Neben der leeren Flasche liegt ein Hundekotbeutel auf der Sitzbank an der Lennéschen Feldflur. Quelle: Jan Russezki

Jeschull wollte sich in der aktuell abgeschalteten Maerker-App bei der Stadt Potsdam beschweren. Diese sieht auf MAZ-Anfrage aber aktuell kein Problem.

Stadt baut Mülleimer zurück

Ganz im Gegenteil. Sechs von acht Mülleimer hat die Stadt zwischen der Kirschallee und dem Bornstedter Feld in den letzten Monaten abgebaut. Der Grund dafür sei ein von den Stadtverordneten beschlossenes Papierkorbkonzept. Nach diesem sollen „Altbestände“ in Grünflächen beseitigt werden. Die Mülleimer seien „defekt beziehungsweise nicht Krähensicher“, heißt es aus dem Rathaus.

„Teilweise haben sich Standorte auch als nicht effektiv erwiesen“, heißt es weiter. Die Mülleimer seien bei der Abholung nur wenig befüllt gewesen. Dem widersprechen die Anwohner Jeschull und Westbomke.

Reichen zwei Mülleimer?

Laut eines Stadtsprechers würde der Bereich regelmäßig geprüft. „Der Entleerungsrhythmus der noch verbliebenen Behälter wurde an den Bedarf saisonal angepasst“, sagt der Sprecher. Eine Firma sei außerdem mit der Pflege der Flächen beauftragt, wozu auch das Müllaufsammeln gehört. „Sollte sich ergeben, dass durch veränderte Nutzung der Turnus oder Behältervolumen zu verändern ist, so wird dies auch unter Beachtung der Freiraumplanung erfolgen“, sagt der Sprecher.

Stadt sieht Potsdamer in der Verantwortung

Die Stadt will auf die Hinweise von Potsdamern eingehen, sieht aber auch diese in der Verantwortung. „Grundsätzlich ist der Verursacher verantwortlich für den Müll. Ansonsten handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Der Nutzer der Grünfläche und freien Natur ist aufgefordert, mehr Wert auf die Sauberkeit in seinem Umfeld zu legen“, sagt ein Stadtsprecher und appelliert an den rücksichtsvollen Umgang mit den Flächen.

Auch Westbomke erwartet mehr von der Stadt. Auch Jeschull kritisiert: „Die Müllgebühren wurden angehoben und ich zahle Hundesteuer. Ich weiß nicht, wofür.“ Das Problem wird seiner Meinung immer größer. „Das Gras wird auf dem Grünstreifen immer höher, so dass die Hundebesitzer ihren Hunden nicht ins hohe Gras hinterherrennen. Das wird jetzt immer mehr“, sagt er.

Von Jan Russezki