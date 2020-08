Ein Boulevard des Films für Potsdam

Innenstadt

Potsdam strotzt nur so vor Filmgeschichte, ist die Stadt doch auch die erste Deutsche Unesco Creative City of Film. Um Einwohnern und Besuchern diesen wichtigen Teil Potsdams etwas näherzubringen, soll schon in wenigen Monaten mit dem Bau eines Boulevards des Films in der Brandenburger Straße begonnen werden. Davor wird die Potsdamer Öffentlichkeit aber noch über ihre Lieblingsfilme abstimmen können.

50 Filme hat eine Potsdamer Jury, bestehend aus Filmprofessoren, Vertretern der Branche, der Stadt und anderen, ausgewählt. Dabei seien viele persönliche Lieblingsfilme außen vorgelassen worden, sagt Chris Wahl, Professor an der Filmuniversität Babelsberg und Jurymitglied. Man habe sich auf einige Kriterien geeinigt, um die Flut an Filmen etwas zu filtern – so etwa müssten sie natürlich eine deutliche Verbindung mit Potsdam oder den Studios der Stadt haben, oder aber außergewöhnliche künstlerische oder technische Leistungen aufweisen können. Auch Filme mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz oder Kultklassiker hätten eine Chance auf die Liste gehabt, so Wahl.

Alle Dekaden sollen vertreten sein

Am Ende kam dabei eine Liste heraus, die von 1911 bis 2015 alle Dekaden gut vertreten hat. Für die letzten fünf Jahre habe man ein Moratorium ausgemacht, da man immer eine gewisse zeitliche Distanz brauche, um feststellen zu können, welche Werke es wert seien, inkludiert zu werden, so Wahl. Trotzdem seien aus fünf unterschiedlichen politischen Epochen Filme vertreten – von der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die NS-Diktatur, durch das SED-Regime bis hin zum wiedervereinigten Deutschland.

Das habe auch seine eigenen Schwierigkeiten mit sich gebracht, sagt Petra Rauschenbach, Leiterin des Filmarchivs im Bundesarchiv und Jurymitglied. „Die Frage, wie man mit Filmen aus Diktaturen umgeht, hat zu großen Diskussionen geführt“, sagt sie. Man wolle diese Regime nicht ehren, allerdings hätten auch die Filme aus der NS- oder DDR-Zeit künstlerische Leistungen erbracht. Am Ende habe man sich darauf geeinigt, so gut wie möglich zu versuchen, Filme gesellschaftlicher Relevanz gegeneinander auszubalancieren. „Eine Frage bleibt aber, wie die Platten von den Leuten aufgegriffen werden – ob es eher als Ehrung eines Filmes gesehen wird, oder als Erinnerung“, so Rauschenbach.

Alle zehn Meter wird ein Film geehrt

Ab März 2021 werden die rund 80 Zentimeter langen, quadratförmigen Platten im Zuge der Sanierung der Brandenburger Straße verlegt. Dabei sollen sie rechts und links des Mittelstreifens gestaffelt verlegt werden, sodass am Ende alle zehn Meter ein Film erwähnt wird. Wie genau die Platten aussehen werden, steht noch nicht fest – dazu steht noch ein Wettbewerb an. Dass sie aber die gleiche Farbe wie die Straße selbst haben werden, also aus rötlichem Granit gefertigt sein werden, ist aber schon sicher.

Einige der Platten werden aber noch extra hervorgehoben sein: nämlich die Lieblingsfilme der Potsdamerinnen und Potsdamer. „Fast alle“ der 50 Filme würden in der nahen Zukunft in Potsdamer Kinos, aber auch in anderen Kultureinrichtungen gratis der Öffentlichkeit vorgeführt, sagt Sigrid Sommer, Marketingleiterin der Landeshauptstadt. „Die Filmindustrie hat unter Corona ja ganz besonders gelitten“, sagt sie. Deshalb übernehme die Stadt die Kosten für die Vorführung der Filme, um dieser Branche etwas unter die Arme greifen zu können. „Als Unesco Kreativstadt nimmt man schließlich auch eine gewisse Verantwortung auf sich“, so Sommer.

Von Linus Höller