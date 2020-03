Die Zahl der Corona-Infizierten in Potsdam ist auf 139 gestiegen, auch die schweren Verläufe haben sich deutlich gesteigert. Oberbürgermeister Mike Schubert informierte die Fraktionsspitzen am Morgen über den Ernst der Lage. Die Befürchtung: Die Intensivbetten und Beatmungsplätze in der Stadt könnten schnell knapp werden.