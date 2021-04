Ein Hexenbesen als Anerkennung für Hebammen

Potsdam

Die diesjährigen Preisträgerinnen des „Hexenbesens“ sind die Hebammen des Geburtshauses Apfelbaum in Babelsberg. Am Dienstag hat eine Delegation des Autonomen Frauenzentrums dem Geburtshaus einen Überraschungsbesuch abgestattet und ihm Besen und Urkunde übergeben.

„Schwungvoll für die Interessen von Frauen kehren“

Es ist der 40. Hexenbesen, den das Frauenzentrum verleiht. Die Auszeichnung geht jedes Jahr an aktive Frauen, „damit sie mit der erforderlichen Kraft schwungvoll für die Interessen von Frauen kehren“, erklärt Heiderose Gerber, geschäftsführende Vorstandsfrau des Autonomen Frauenzentrums. Der diesjährige Hexenbesen werde den Apfelbaum-Hebammen für ihren besonderen Einsatz verliehen, sagt Gerber bei der Übergabe.

Katja Hecker, die seit rund vier Jahren als Hebamme im „Apfelbaum“ arbeitet, war sichtlich überrascht von dem unverhofften Besuch und nahm den Hexenbesen im Namen aller zwölf Hebammen, die derzeit im Geburtshaus arbeiten, entgegen. „Danke im Namen von uns allen. Ich bin wirklich baff“, sagt Hecker. Sie freue sich darüber, dass Hebammen in diesen schwierigen Zeiten wahrgenommen würden.

Stellvertretend für alle Hebammen im Land

Das Team vom Apfelbaum erhält die Auszeichnung stellvertretend für alle Hebammen im Land. Mit der Verleihung des „Hexenbesens“ wolle man auch auf die prekäre Situation vieler Hebammen im Land aufmerksam machen, sagt Gerber. Für freiberuflich tätige Hebammen seien die Beiträge zur Haftpflichtversicherung in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Gleichzeitig sei die Entlohnung gemessen an ihrer geleisteten Arbeit zu niedrig. Auch die Situation der Hebammen in Kliniken sei angespannt. Um Kosten zu sparen, müssten Hebammen dort häufig drei oder vier Frauen gleichzeitig betreuen.

Das Geburtshaus Apfelbaum sei ein Praxisbeispiel dafür, dass es möglich ist, bessere Bedingungen für Frauen, deren Kinder und die gesamte Familie zu schaffen, sagt Gerber. Besonders achte man dort darauf, den Wünschen der Frauen nachzukommen, erklärt Hecker: „Entscheidend ist, dass die Frauen gestärkt aus der Geburt rausgehen.“ Auch ein Ort in einer ruhigen Atmosphäre, an dem sich die Frauen fallen lassen könnten, sei wichtig. Im Apfelbaum könnten sich die Hebammen außerdem ganz auf die Frauen konzentrieren, da es immer eine Eins-zu-Eins-Betreuung gebe.

Anja Haig hat selbst zwei ihrer Kinder mit Unterstützung des Geburtshauses zur Welt gebracht. „Ich wurde von meiner Hebamme nicht nur während der Geburt begleitet, sondern auch davor und danach“, erzählt sie. Diese Betreuung über einen langen Zeitraum hätte sehr das Vertrauen zwischen den beiden gefördert.

Das Autonome Frauenzentrum in Potsdam verleiht den Hexenbesen-Preis jedes Jahr im Vorfeld der Walpurgisnacht am 30. April, um ein Zeichen gegen jegliche Gewalt an Frauen zu setzen.

Von Julia Meier