Ein Jahr lang lebendig begraben im Gefängnis in der Potsdamer Lindenstraße – ein Überlebender erzählt

Dass Jochen Stern schon seinen 93. Geburtstag gefeiert hat, würde man ihm beim besten Willen nicht ansehen. Der kleine Herr mit dem weißen Haarkranz und den hellen Augen sprüht geradezu vor Elan. Die Fahrstrecke zwischen seinem Wohnort Bonn und Potsdam hat er am Sonnabend in fünfeinhalb Stunden heruntergerissen. „Das Auto hat ja nicht gerade wenige PS“, sagt Jochen Stern mit jener fröhlichen Leichtigkeit und Beherztheit, die einen Teil seines Wesens ausmacht.

Es ist Sonntagmittag. In der Gedenkstätte Lindenstraße strömen die Gäste an diesem Tag der offenen Tür durch das Haus, das über so viele Dekaden hinweg tragische Geschichte geschrieben hat. Die grauen Holztüren der ehemaligen Häftlingszellen stehen offen. Drinnen blickt man auf ein paar Quadratmeter Tristesse mit Steinfußboden und weißen Wänden. Man fröstelt in den winzigen Verliesen, obwohl es draußen relativ warm ist.

Sogar der Blick-Freiheit beraubt

Jochen Stern steht in jenem Raum, der 1947 die Zelle Nummer 7 im Untersuchungsgefängnis in der Lindenstraße war. Er zeigt auf eine der kahlen Wände: „Hier war ein Bett mit einem Eisengestell eingebaut, das man tagsüber hochklappen konnte. Darauf lag eine Strohmatratze.“

Der Zellentrakt. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Ecke stand ein Kübel für die Notdurft. Den ganzen Tag über stand er da; überall hing der Gestank. „Entleeren konnten wir unsere Kübel in eine große Wanne im ersten Stock – dort wurde einfach alles hineingeschüttet.“

Anders als heute war der Blick durch das schmale Fenster in den Hof nicht möglich. Oben waren rote Glasklötze eingesetzt; nur im unteren Bereich blieb ein schmaler Sehschlitz frei. Während man den Häftlingen sogar die Blick-Freiheit raubte, hatten die Bewacher ständig alles im Visier. Dafür brauchten sie nur die kleine Klappe über dem Spion in der Zellentür wegzuschieben.

Aber diese Zustände waren noch nicht das Schlimmste. Es gab noch Steigerungsstufen. Zum Beispiel jene Zeit, die Jochen Stern – damals gerade mal 19 Jahre alt – in der Isolationszelle im ersten Stock verbringen musste. Oder die Verhörmethoden der sowjetischen Untersuchungsoffiziere. Besonders beliebt, um die Häftlinge mürbe zu machen: das ununterbrochene Stehen an der Wand – auf den Zehenspitzen. „Man durfte nicht runter auf die Hacken. Irgendwann fiel man einfach um.“

Blick in das ehemalige Gefängnis, das heute Gedenkstätte ist. Quelle: Bernd Gartenschläger

An der Tagesordnung waren auch „Prügel, Folter, Karzer“, erinnert sich der 93-Jährige, der nach seinen insgesamt sechs Häftlingsjahren – in Potsdam und später in Bautzen – in der BRD als Schauspieler Karriere machte. In der legendären Fernsehserie „Ein Herz und eine Seele“ spielte er Koslowski, den besten Freund von „Ekel Alfred“. Im Kino-Film „Goodbye, Lenin“ wirkte er mit; ebenso in „Aimée und Jaguar“, um nur einige zu nennen.

Doch wie war es dazu gekommen, dass er als blutjunger Mann plötzlich mitten in der Nacht in seiner kleinen Wohnung in Frankfurt (Oder) von sowjetischen Soldaten aus dem Schlaf gerissen und nach Potsdam in die Lindenstraße verfrachtet wurde? Anfangs hatte Jochen Stern, der damals als Junglehrer Grundschüler unterrichtete und nebenbei Schauspielunterricht am Frankfurter Theater nahm, noch an eine unselige Verwechslung geglaubt. Insbesondere als er von der Anklage erfuhr: Spionage.

Jochen Stern vor seiner ehemaligen Zelle mit der Nummer sieben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Er und etliche seiner Bekannten sollten angeblich einer Jugendspionage-Organisation angehört haben. Wie es zu dieser haltlosen Anschuldigung gekommen war, kann Jochen Stern bis heute nur mutmaßen: Denunziantentum war keine Seltenheit in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Zudem hatte Stern sich der LDP angeschlossen, einer bürgerlichen Partei. Auch der angebliche „Rädelsführer“ der Jung-Spione war LDP-Mitglied.

Fünf Jahre Bautzen

Nach seiner Verurteilung zu 25 Jahren Zwangsarbeit kam Jochen Stern nach Bautzen. Fünf Jahre lang saß er dort ein, bis er nach Stalins Tod dank einer Amnestie entlassen wurde. Zwei Jahre lang hatten seine Eltern nicht gewusst, was mit ihrem Sohn geschehen war. Erst 1949 erfuhren sie von seiner Verurteilung.

Die damaligen Ereignisse hätten ihn nicht traumatisiert, dazu sei sein späteres Leben viel zu erfüllt gewesen, sagt der alte Herr. Dennoch gibt es etwas, das ihn umtreibt, das ihm keine Ruhe lässt. Vor noch nicht allzu langer Zeit habe es öffentliche Anwürfe gegeben, in denen die Rechtschaffenheit der damaligen Häftlinge infrage gestellt wurde. Die jungen Männer seien Nazi-Kollaborateure gewesen: „Das sind Falschaussagen.“

Blick in eine der Zellen in der Gedenkstätte Lindenstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Jochen Stern ballt dabei die Fäuste. Er ist aus tiefstem Herzen empört über solche Unterstellungen. Nicht nur um seinetwillen, sondern vor allem wegen seiner Leidensgenossen. Einer seiner Bekannten wurde in der Lindenstraße zu Tode geprügelt; weitere kamen in Bautzen ums Leben. Keiner von ihnen habe je etwas mit den Nazis am Hut gehabt. „Sie alle“, sagt Jochen Stern und zeigt in diesem Moment doch seine verletzliche Seite, „sie alle würden eine Entschuldigung jener Leute verdienen, die solche Verdächtigungen aussprechen.“

Von Ildiko Röd