Ein Kuratorium für die Potsdamer Bürgerstiftung

Potsdam

Zehn Jahre nach ihrer Gründung bekommt die Potsdamer Bürgerstiftung stadtbekannte Unterstützung: Wie die Stiftung mitteilte hat sich neben dem Vorstand und dem Stiftungsrat nun auch ein elfköpfiges Kuratorium gebildet, dessen Vorsitz Potsdams ehemaliger Oberbürgermeister Jann Jakobs übernimmt. Seine Stellvertreterin ist Angela Hoffmann, die Leiterin der Potsdamer Schule für Erwachsenenbildung „Heinrich von Kleist“.

Bekannte Namen aus Potsdam

Mitglieder seien außerdem der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke sowie der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Christoph Martin Vogtherr.

Außerdem mit dabei sind Katja Dietrich-Kröck, die Vorsitzende des Hans-Otto-Theater-Förderkreises als Vertreterin der Kreativwirtschaft, Daniel Beermann, Geschäftsführer der Soziale Stadt ProPotsdam gGmbH, Jala Al Jazeiri, Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft Staudenhof, Sozialwissenschaftlerin Sabine Hering vom Potsdamer Frauenwahllokal, die ehemalige Leiterin der Stiftungsaufsicht im Innenministerium des Landes Brandenburg Ingrid Howes und der Unternehmer und Arbeits- und Organisationspsychologe Heiko Sill.

Neue Ideen und Impulse einbringen

Laut der Mitteilung habe das Kuratorium die Aufgabe, die Bürgerstiftung Potsdam zukünftig bei der Ausrichtung der Schwerpunkten der Stiftungsarbeit und zum Jahresprogramm zu beraten sowie Ideen und Impulse in die Potsdamer Bürgerstiftung einzubringen, die den Erfahrungen, Interessen und Zukunftsvorstellungen der Beteiligten entsprechen. So unterschiedlich die professionellen Standorte der einzelnen Mitglieder seien, ihre Motive zeigten eine große Übereinstimmung, heißt es von Seiten der Bürgerstiftung.

„Ich engagiere mich in der Bürgerstiftung weil ich glaube, dass bürgerschaftliches Engagement unserer Stadt in vielerlei Hinsicht wichtige Impulse geben kann“, wird Jann Jakobs zitiert. Marie-Luise Glahr, Vorsitzende der Bürgerstiftung sei insgesamt dankbar für die Unterstützung: „Es ehrt und freut uns, dass so viele erfahrene Persönlichkeiten mit ihrem vielseitigem Know-how und unterschiedlichem Blick auf Potsdams Stadtgesellschaft uns zukünftig beratend zur Seite stehen. Das bereichert die Bürgerstiftung ungemein.“

Alle Gremienmitglieder arbeiten laut Bürgerstiftung ehrenamtlich. Die Bürgerstiftung ist bekannt durch ihre zahlreichen Projekte, beispielsweise aktuell mit der Wiederbelebung der Bühne auf der Freundschaftsinsel, mit dem Pfandbechersystem Potspresso oder mit dem kostenlosen Angebot „Bürgermobil“ für ältere und behinderte Menschen Ausflüge in einer Fahrradrikscha durch die Stadt zu unternehmen. Sie ist außerdem Mitglied im Bündnis Potsdam bekennt Farbe und wurde bereits zweimal mit dem Toleranz-Preis gewürdigt.

Von MAZ online