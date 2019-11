So erlebte der Leiter der Potsdamer Tanztage die Proteste in Hongkong

Schiffbauergasse/Hongkong

Die Massenproteste auf den Straßen der Millionenmetropole waren ein ständiges Thema beim Festival für zeitgenössischen Tanz in West-Kowloon, dem neuen gigantischen Kulturviertel von Hongkong.

Die Veranstalter hätten ihnen genaue Instruktionen gegeben, wie sie sich zu verhalten hätten, berichtet Sven Till, der als Leiter der Potsdamer Tanztage einer von zwei Gästen aus Deutschland war. Am Freitagvormittag ist er nach Potsdam zurück gekehrt.

Künstlerische Plattform für Asien

Protestplakat an einem Geschäft in der City. Quelle: Sven Till

Vier Tage war er beim „City Contemporary Dance Festival“, das in erster Linie der Versuch einer gemeinsamen künstlerischen Plattform von Tänzern aus China, Hongkong, Taiwan, Südkorea und Japan ist und erst im zweiten Schritt eine Einladung an Aktive aus anderen Weltregionen.

Sven Till, der vor zwei Jahren erstmals bei diesem Festival war, wohnte in dieser Woche in einem Hotel an der Nathan Street, auf der es in der Zeit seines Aufenthalts mehrfach zur Konfrontation von Polizei und Demonstranten kam.

Ins Gedächtnis eingebrannt hat sich das Knattern der in Salven abgeschossenen Tränengasgranaten. Es gab das Gerücht, die Vorräte aus den USA seien aufgebraucht, jetzt verschösse die Polizei Tränengas aus chinesischer Produktion, das noch schlimmer ätze. Demonstranten hätten deshalb mit schwarzem Humor in Sprechchören gerufen: „Gebt uns das amerikanische Gas!“

„Nicht alleine auf die Straße“

Der wichtigste Rat der Veranstalter für die Gäste des Festivals: „Möglichst nicht allein auf die Straße gehen. Bleibt in der Gruppe.“ Es habe ständige Informationen über die aktuelle Lage gegeben. Dazu spezielle Apps, über die man Kontakt halten konnte.

Unsicher habe er sich nur ein einziges Mal gefühlt, als tausende von Menschen um ihn herum plötzlich losrannten und er nicht wusste warum, sagt Till.

Bemerkenswert sei die unmittelbare Nähe von Massenprotesten und dem scheinbar unberührten Alltag eine Straßenecke weiter gewesen. Auch das Festival, obwohl nur drei, vier Kilometer vom Epizentrum der Proteste entfernt, sei programmgemäß über die Bühne gegangen. Nur eine Company aus Peking habe kurzfristig abgesagt.

Große Anteilnahme mit den Protestierenden

Rasch habe er allerdings erfahren, wie die Stadt fiebert, wie enorm die Anteilnahme, die Sympathie der Bevölkerung für die oftmals sehr jungen Demonstranten tatsächlich ist. Jeder wisse, was die Teilnehmer riskierten.

Beim Anblick der Polizeiketten habe er sich an 1989 erinnert, sagt Sven Till, das bleibe nicht aus; an den 7. Oktober,als die Bereitschaftspolizei die Brandenburger Straße absperrte und Jagd auf Demonstranten machte.

Nicht vergleichbar mit dem Ende der DDR

Dennoch könne man die Proteste in Hongkong nur schwer mit dem Ende der DDR vergleichen. Die Polizei sei ganz anders gerüstet. Und: „In der DDR gab es für uns keine Zukunft, die man verspielen konnte.“

Den jungen Menschen in Hongkong drohten jahrelange Haft und Schlimmeres: Die Auslieferung an China.

Solidarische Geschäftsinhaber in der City hätten in ihren Fenstern Jobangebote für Demonstranten, die wegen ihres politischen Einsatzes arbeitslos wurden. Und die Demonstranten seien rücksichtsvoll. Entschuldigten sich bei Geschäftsinhabern für die Unannehmlichkeiten, geleiteten Unbeteiligte über die Straße.

Einladung nach Potsdam

Sven Till war nach 2017 zum zweiten Mal Gast des Festivals in Hongkong. Er erlebt den modernen Tanz als ein besonderes Mittel der Kommunikation, auch der Emanzipation. Er hofft, dass die Fabrik Potsdam in absehbarer Zeit mit einzelnen Produktionen nach Hongkong, auch nach China reisen kann.

Und er hofft, dass zu künftigen Tanztagen vermehrt Teilnehmer aus Asien anreisen. Gute Kontakte mit regelmäßigen Besuchen und Auftritten in Potsdam gebe es bereits seit Jahren nach Süd-Korea.

Von Volker Oelschläger