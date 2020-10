Potsdam

Insel oder Halbinsel – das ist die Frage, über die sich im Fall von Hermannswerder hervorragend streiten lässt. Einvernehmen ist hingegen, dass die von Havel und Templiner See umspülte und seit dem 18. Jahrhundert durch einen Graben vom Festland abgetrennte Landzunge ein besonderer Ort ist.

Alte Bäume, ein breiter Schilfgürtel, eine Apfelplantage und wilde Badestellen. Historische Klinkerbauten, moderne Reihenhäuser, Villen, eine Wagenhausburg – Hermannswerder ist das, was man leichthin einen malerischen Flecken Land nennt. Und es ist noch mehr: Es ist Zuhause und Lernort, es ist Arbeitsplatz, Sportstätte, Refugium. Und für einige sehr alte und für sehr kranke Menschen ist Hermannswerder auch der letzte Hafen.

619 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz auf Hermannswerder. Mehr als 600 Jungen und Mädchen gehen dort zur Schule. Rund 500 Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten in den Oberlin-Werkstätten. In 100 Kleingärten graben Laubenpieper nach dem Glück. Und natürlich ist da die kirchliche Hoffbauer-Stiftung, die die Insel zu dem gemacht hat, was sie heute auch ist: ein Ort, der Lebenswelten verbindet und Mitmenschlichkeit atmet.

Ja, Hermannswerder ist etwas Besonderes. Das finden nicht nur wir, sondern alle, die wir bei unserem Spaziergang über die (Halb-)Insel getroffen haben. Ein Tag auf Hermannswerder: Begleiten Sie uns!

Der Fährmann: „Eine schöne Arbeit“

Peter Kaufmann (58) ist einer der Fährmänner, die täglich zwischen 7 und 19 Uhr zwischen Kiewitt und Hermannswerder pendeln. Quelle: Bernd Gartenschläger

237 Meter, drei Minuten, ein Fährmann: Wie es sich für eine (Halb-)Insel gehört, ist Hermannswerder auch über den Seeweg zu erreichen. Die elektrisch betriebene Seilfähre – Baujahr 1984 – ist für 50 Passagiere zugelassen und pendelt im 15-Minuten-Takt zwischen den Gestaden, bei Bedarf öfter. Peter Kaufmann (58) aus Groß Glienicke steht immer dann auf der Brücke, wenn eine Urlaubsvertretung für die Stammbesatzung gebraucht wird: „Ansonsten bin ich mit dem Bus unterwegs – auf allen Strecken, die es in Potsdam gibt, am liebsten nach Spandau.“ Die Fähre sei eine tolle Abwechslung: „Eine schöne Arbeit, die Freude macht.“ So idyllisch der Job auch anmutet – er ist nicht ohne, sagt Peter Kaufmann. Bei Wind, Regen und Frost wird’s ungemütlich im Fahrerstand. Im Sommer gilt es, Sonne und Hitze zu trotzen – und entfesselten Hobbykapitänen mit Boot und Floß aber ohne Führerschein: „Ein ernstzunehmendes Problem.“

Beim Hochschulsport: „Ein besonderer Ort“

Erik Janner (27) macht beim Hochschulsport der Uni Potsdam seinen Segelschein. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Familie stammt von der Ostsee – klar, dass es Erik Janner (27) aufs Wasser hinaus zieht. Fürs erste ist dem Studenten der Universität Potsdam – Ökologie, Evolution und Naturschutz – die Havel rund um Hermannswerder Herausforderung genug. Erik Janner macht den Segelschein beim Hochschulsport. Gerade takelt er eine von sechs Jollen für die praktische Prüfung auf. Das Wassersportzentrum der Uni hat Tradition: Es war schon zu DDR-Zeiten auf Hermannswerder zu finden. „Ein besonderer Ort“, sagt Erik Janner, der für gewöhnlich über den Landweg, also durch den grünen Tunnel uralter Lindern, anreist. Nur einmal hat er bisher die Fähre genommen: „Ich habe mich direkt verirrt, aber auch viel entdeckt.“

Die Laubenpieper: „Auf Hermannswerder ist alles anders“

Martina Schultz (57) genießt die Stunden in ihrem Kleingarten auf Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Gurken und Tomaten haben sich schwer getan in diesem Jahr. Dafür ist die Bohnenernte reich. Martina Schultz (57) aus Zentrum Ost ackert seit zehn Jahren nach Feierabend und am Wochenende in der Kleingartensparte „Alter Tornow“. Die Parzelle haben sie und ihr Mann von den Schwiegereltern übernommen. „Sie haben die Sparte 1982 mitbegründet“, erzählt Martina Schultz. Auf 490 Quadratmetern findet nicht nur Gemüse seinen Platz. Auch eine lauschige Laube steht auf der Scholle. Zwischen prächtigen Dahlien, Sonnenblumen und Rosen drehen sich bunte Windmühlen, auf dem Rasen und im Schatten des Schmetterlingsflieders amüsiert sich allerlei Keramikgetier: Igel und Häschen, Marienkäfer und Vögel. Ein Gartenzwerg steht Schmiere am Wegesrand. Keine Frage: Hier liebt und genießt jemand sein kleines Gartenparadies. „Wenn man auf Hermannswerder ankommt, ist alles anders“, sagt Martina Schultz.

Mittagspause in den Werkstätten: „Ein Beruf ist die Hauptsache“

Susanne Weber (41) arbeitet in den Oberlin-Werkstätten auf Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Wort „ Carbonara“ geht Susanne Weber (41) nicht so leicht über die Lippen – dafür sitzt jeder Handgriff, wenn sie um 11.30 Uhr ihren Posten hinter der Theke bezieht. Ob Spaghetti oder Kartoffelpuffer: Wenn die Kollegen in den Oberlin-Werkstätten ihre Arbeit für die Mittagspause niederlegen und sich in die Warteschlange einreihen, füllt Susanne Weber die Teller im Akkord. Nachdem sie die Comenius-Schule verlassen und das Berufsbildungswerk besucht hatte, fand sie 1998 in den Werkstätten eine Arbeit – und ist happy, immerhin hat sie hier auch ihren Freund kennengelernt. Susanne Weber ist in Caputh aufgewachsen und wohnt im Schlaatz. Nach Hermannswerder fährt sie mit dem Bus – morgens ist sie eine der ersten, die zum Arbeiten auf die Insel kommen. Um 6.45 Uhr beginnt ihr Dienst mit den Vorbereitungen fürs Frühstück. Feierabend ist gegen 14 Uhr. „Ein Beruf ist die Hauptsache“, sagt Susanne Weber. Sie könne sich nicht vorstellen, nur zu Hause zu sitzen.

Der Alt-Kantor: „Es war eine große Freude“

Dietrich Schönherr (73) war von 1981 bis 2010 Musiklehrer und Kantor auf Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sein Lehrauftrag war es, die Schule mit Musik zu erfüllen: „Das habe ich auch gemacht und es war eine große Freude“, sagt Dietrich Schönherr (73). Von 1981 bis 2010 war er Musiklehrer – zunächst des Kirchlichen Oberseminars, dann des Evangelischen Gymnasiums der Hoffbauer-Stiftung. Er war auch Chorleiter und Kantor der 1911 geweihten Stiftungskirche – die Vollendung Clara Hoffbauers Stiftungswerkes. Die Akustik sei einmalig schön, sagt Dietrich Schönherr. Die Schuke-Orgel lässt er auch im Ruhestand noch erklingen. Beinahe jeden Tag schaut er zum Üben vorbei – als wir ihn treffen, probt er gerade für einen Gottesdienst in der Erlöserkirche „auf dem Festland“, wo er ab und zu einspringt. Die Hoffbauerstiftung ist bis heute eine eigenständige Kirchengemeinde. In der Stiftungskirche, auch Inselkirche genannt, finden Sonn- und Feiertagsgottesdienste, Schulgottesdienste, Andachten und Konzerte statt.

Der Gymnasiast: „Hier ist alles miteinander verbunden“

Jakob Rohde (17) besucht das Evangelische Gymnasium auf Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Schule ist eine Schule – ist eine Schule? „Unser Gymnasium ist schon etwas Besonderes“, sagt Jakob Rohde (17). „Wer kann schon mit der Fähre zur Schule fahren? Wer hat einen Schulhof direkt am Wasser? – Die Gegend ist einfach sehr, sehr schön.“ Was aber viel wichtiger sei: der Hermannswerderaner Geist. Davon schwärmen Schüler und Lehrer seit Zeiten des Kirchlichen Oberseminars. Knapp vor der Gründung der DDR mit dem Segen der sowjetischen Besatzer ins Leben gerufen, genossen an der Schule, die bis zur Wende 1989 nicht Schule heißen durfte, Schüler und Lehrer Freiheiten, von denen andere Pennäler kaum zu träumen wagten. Der Geist von Hermannswerder hat Brüche und Umbrüche, Reformen und Rückbesinnungen überdauert und erfüllt inzwischen die Insel. „Hier ist alles miteinander verbunden, eine große Gemeinschaft“, sagt Jakob Rohde. „Die Werkstätten, das Seniorenheim, das Hospiz: Auch wenn man sich nur vom Sehen her kennt: Wir wissen, wer wohin gehört.“

Zuhause in der Wagenhausburg : „Eine Insel mit großer Vielfalt“

J Quelle: Bernd Gartenschläger

Hermannswerder ist bunt – und die Wagenhausburg am Fähranleger ist der Farbklecks, der dem Bild das gewisse Etwas gibt. Fassaden in Himmelblau und Ochsenblutrot, pinke Pinselschwünge und naturbelassenes Holz, wettergegerbte Planen und letzte Sonnenblumen, Spielzeug und Gartenstühle. Seit zwei Jahrzehnten gehört die Wagenhausburg zu Hermannswerder: Das Wohnprojekt ist ein Zuhause für Menschen, die anders leben wollen – selbstbestimmt und doch in Gemeinschaft. Die zeigen, dass es in der eifrig aufstrebenden Landeshauptstadt auch oder vielleicht gerade mehr gibt, als den einen, den konventionellen Weg. In der Wagenhausburg leben in diesen Tagen 14 Erwachsene und vier Kinder – das jüngste ist gerade einmal drei Wochen alt. Das Nesthäkchen wird seinen ersten Geburtstag wohl auf einem anderen Platz feiern, denn die Gemeinschaft, die ihre Welt in der Vor-Corona-Zeit immer auch gern für Feste und Kulturveranstaltungen geöffnet hat, zieht um. Es sind zwar nur ein paar Meter weiter ins Inselinnere. Die aber sind hart erkämpft. Der Knackpunk: Die Wagenhausburg hat sich auf einem der schönsten Flecken der Insel eingerichtet – will heißen: auf einem lukrativ zu veräußernden Grundstück in unmittelbarer Ufernähe. Über Jahre haben die Bewohner um die Zukunft ihres Zuhauses gerungen. Der Verein Fair-Wiese hat der Stadt am Ende einen (Wagenhaus-)Burgfrieden abgetrotzt. Der Mietvertrag für die neue Scholle in der Nachbarschaft gilt 20 Jahre – Verlängerung möglich. Der Umzug könnte im Frühsommer 2021 über die Bühne gehen. „Für mich ist Hermannswerder eine Insel mit großer Vielfalt, die ich sehr schätze“, sagt Wagenhausburg-Bewohnerin Johanne (34). Zugleich habe die Insel viel unberührtes Grün: „Ich hoffe, dass davon trotz der bevorstehenden Bebauung viel erhalten bleibt.“ Johanne spricht den Insulanern aus der Seele. Viele fürchten, dass das Wäldchen auf dem bisherigen Wagenhausburg-Gelände einer engen Wohnbebauung weichen muss. Daher haben Anwohner eine Initiative gegen den drohenden Kahlschlag gegründet.

Der Chef des Seniorenheims: „Hermannswerder ist eine Oase“

Matthäus Mrosek von Glischinski (29) leitet die Seniorenpflege auf Hermannswerder. Quelle: Bernd Gartenschläger

In turbulenten Zeiten hat Matthäus Mrosek von Glischinski (29) die Leitung der Seniorenpflege auf Hermannswerder übernommen: Als er im März seinen Posten bezog, schlossen Altenheime und Krankenhäuser aus Angst vor dem Coronavirus gerade ihre Türen. Das Virus schaffte dennoch den Weg in den Klinkerbau. „Im Großen und Ganzen haben wir die Situation gut gemeistert“, sagt Matthäus Mrosek von Glischinski. Obwohl nun wieder vieles möglich ist: Die Zeiten bleiben für das Haus, seine Bewohner und die Belegschaft turbulent. Gerade laufen die Planungen für den großen Umbau, der 2021 beginnen soll. Das Ziel: Einzelzimmer. Matthäus Mrosek von Glischinski ist Berliner. Er hat an der FH Potsdam studiert und mag die Stadt seither sehr gern. Nach beinahe fünf Jahren als Vize in einem Zehlendorfer Altenheim ist er nun zurück. „Hermannswerder ist eine Oase“, sagt er. „Das hat uns in der Corona-Zeit ein wenig beruhigt. Und es ist schön, dass unsere Bewohner das wieder genießen können.“

Zu Hause in der Rotunde: „Die Insel ist wie ein Dorf“

Katharina Lange (36) und ihr jüngerer Sohn Aaron (7) ziehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Rotunde aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Um dieses einmalige Zuhause haben sie viele beneidet: Zwanzig Jahre lang hat Katharina Lange (36) in der pittoresken Rotunde zu Füßen des Wasserturms gewohnt – zuerst mit dem Vater, der das Klinkerhäuschen ausgebaut hatte, dann mit einer WG-Freundin, zuletzt mit den beiden Söhnen Jonas (11) und Aaron (7). Weil der wild-romantische Garten nicht eingezäunt ist und die Haustür meist offen stand, haben sich viele unverhoffte Begegnungen am und im „kleinen Wasserturm“ ergeben. „Manche dachten, es wäre ein Museum, manche dachten, es wäre ein Café – in meiner Küche standen mehr als einmal wildfremde Menschen“, erzählt Katharina Lange. In Wahrheit beherbergte die um 1895 errichtete und heute unter Denkmalschutz stehende Rotunde die Enteisenungsanlage der Mitte der 1990er eingestellten stiftungseigenen Trinkwasserversorgung. Katharina Lange steckt mitten im Umzug: Ihr Großvater, Reinhart Lange, war einst Pfarrer auf der Insel und Direktor der Hoffbauer-Stiftung – nach seinem Tod Anfang Juni übernimmt sie das Wohnhaus, das wie alles auf Hermannswerder nur einen Katzensprung entfernt ist. „Die Insel ist wie ein Dorf“, sagt Katharina Lange. „Ich genieße es sehr, dass wir nicht mitten in der Stadt leben und es trotzdem nicht weit haben.“

Der Hotelier: „Und ich hatte nichts – nur die Idee“

Burkhard Scholz (64) hat auf Hermannswerder Mitte der 1990er Jahre das Inselhotel gebaut. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vorne rein, hinten raus und von vorn. Klinkenputzen für eine Vision: „Die Banken waren sehr, sehr kritisch“, sagt Burkhard Scholz (64). „Und ich hatte ja auch nichts – nur die Idee.“ Burkhard Scholz hat Mitte der 1990er an der Stelle des abgewirtschafteten Schwesternheims des sowjetischen Militärhospitals das feine Inselhotel gebaut. Dafür hat er seinen Posten als Verwaltungsdirektor der Hoffbauer-Stiftung aufgegeben und volles Risiko gewagt. Die Banker heben damals die Hände: „Da kommt keiner raus in diese Pampa!“ Burkhard Scholz aber ist sicher, dass Hermannswerder das Zeug zum Lieblingsort hat. „Und dass sich Potsdam so explosionsartig entwickelt, haben wir ja alle nicht gedacht.“ Wegen der Abgeschiedenheit und Arbeitsruhe vor allem als Tagungs- und Konferenzhotel gefragt, hat sich das Blatt fürs Inselhotel nach der Corona-Zwangspause noch einmal gewendet. „Jetzt haben uns auch Gäste entdeckt, die im Sommer ansonsten nach Kitzbühel oder in die Schweiz gefahren wären und überrascht sind, dass Potsdam auch so schön ist.“

Die Tänzerin: „Ich wollte, dass die Kinder in einem Garten aufwachsen“

Luise Helbig (39) hat mit ihrer Familie das gediegen-quirlige Berlin-Schöneberg gegen Hermannswerder getauscht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tanzen, Schauspielern, Schreiben. Ein Haus mit Garten, eine Familie mit Hund: Dass der Tag bei Luise Helbig (39) keine 27 Stunden hat, ist eine Überraschung. Vor fünf Jahren hat sie das gediegen-quirlige Berlin-Schöneberg gegen Hermannswerder getauscht. „Mein Vater hat das Haus bei einem Spaziergang entdeckt, gekauft und uns die Schlüssel in die Hand gedrückt“, erzählt Luise Helbig. So sehr sie Berlin auch liebt: „Ich habe keine Sekunde gezögert. Ich wollte, dass meine Kinder in einem Garten aufwachsen.“ Nun erfüllt nicht nur das Familienleben mit Kilian (7) und Stella (3) das 1926 von der Wolgaster Holzhäuser-Gesellschaft „Luginsland“ ausgeführte Anwesen: Das Denkmal beherbergt auch eine Tanzschule mit properem Kursplan. Ballett für Kinder und Erwachsene, Discofox, Walzer, Akrobatik, Bauch-Beine-Po, ein Musikgarten für Babys und noch viel, viel mehr: „Hermann tanzt“ ist ein beschwingter Ort für alle Altersklassen und alle Könnensstufen. Maskottchen ist das Eichhörnchen Hermann: „Es hat uns in der Bauphase mit Nüssen beworfen und kommt uns noch immer jeden Morgen besuchen.“

Nachtwache im Hospiz: „Wir sind hier wie eine Familie“

Viola Hönicke (52) ist Palliativschwester im Hospiz. Sie sagt: „,Hermannswerder ist kein trauriger Ort“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenn Hermannswerder schläft, hält sie Wache: Viola Hönicke (52) begleitet die Gäste im Hospiz auf dem letzten Stück des Lebensweges. Lange Zeit hat die Kranken- und Palliativschwester aus Sperenberg ( Teltow-Fläming) in einem Krankenhaus gearbeitet. „Aber im Krankenhaus ist das Ende anders als im Hospiz“, sagt Viola Hönicke. Seit dem Frühjahr 2016 arbeitet sie auf Hermannswerder – sie wollte Zeit haben für die, die gehen müssen, und für die Angehörigen, die noch bleiben. Und sie wollte Wünsche erfüllen. Kann ein Gast nicht schlafen, setzt sie sich ans Bett. Hat jemand Angst vorm Alleinsein, lässt sie die Zimmertür einen Spaltbreit offen. Wenn ein Gast nachts um eins Appetit auf ein Spiegelei hat, dann stellt sie sich in die Küche. Wenn ein Gast um drei eine Zigarette rauchen oder die Sterne sehen möchte, schiebt sie ihn mit dem Bett hinaus in die Nacht. „Wir versuchen, unseren Gästen noch einmal eine schöne Zeit zu ermöglichen“, sagt Viola Hönicke. „Nein, Hermannswerder ist kein trauriger Ort. Ich fahre gern zur Arbeit. Wir sind hier wie eine Familie.“

