Potsdam/Prag

Am vierbeinigen Trabi auf dem Steubenplatz neben dem Landtag haben sich sechs Wochen lang die Geister geschieden. Am Donnerstagmorgen wurde die Skulptur, die im Rahmen der Einheits-Expo ausgestellt war, aufgeladen – und durch eine goldglänzende neue Version ersetzt.

Staatskanzlei und Landtag zeigten sich überrascht, aber die Stadt bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass es eine Genehmigung gibt. Bis Jahresende darf der Trabi dort stehen - und womöglich könnte er auch dauerhaft einen Platz in Potsdam bekommen. Dazu gibt es ein Angebot an die Stadt Potsdam.

Anzeige

Hinter der Initiative steht der Berliner Projektentwicklungsgesellschaft Kauri Cab. Der kunstbegeisterte Geschäftsführer der Firmengruppe hat eine freundschaftliche Beziehung zum Bildhauer David Černý (52), der die Trabi-Skulptur mit dem Titel „Quo vadis“ („Wohin gehst Du?“) 1990 geschaffen hat.

Auf der Rückseite sind Titel und Signatur des Künstlers. Quelle: privat

Für die Aussteller war es „das Exponat Nr. 1“ der Einheitsexpo

„Wir wollten in Potsdam eigentlich zur Einheits-Expo diesen nagelneuen Bronzeabguss präsentieren, doch wegen Corona wurde der Guss in Prag nicht fertig“, sagte Beate Laskowski, die für das Sponsoring Firmengruppe verantwortlich ist, am Donnerstag der MAZ. Stattdessen durfte die Firma kurzerhand die Originalbronze aus dem Garten der Prager Botschaft entleihen, die nun wieder auf dem Weg in die tschechische Hauptstadt ist.

Für Beate Laskowski ist der vierbeinige Trabant „das Exponat Nr. 1“ der Einheits-Expo gewesen. Das Kunstwerk steht für die sogenannten „Botschaftsflüchtlinge“ aus Ostdeutschland, die im Sommer 1989 zu Tausenden in die Prager Botschaft der Bundesrepublik geflüchtet waren und dort wochenlang im Garten campierten. Der Moment am Abend des 30. September 1989, als der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher den Menschen vom Balkon der Botschaft mitteilte, dass ihre Ausreise möglich würde, gehört zu emotionalen Höhepunkten des Wendeherbstes.

Von dort führten die Ereignisse weiter zu den größer werdenden Montagsdemos, zum Mauerfall und schließlich der Wiedervereinigung.

„Ich habe das Gefühl, die Potsdamer mögen ihn viel lieber, die Resonanz war sehr herzlich“

„Bis zum Jahresende kann man sich überlegen, wo er langfristig stehen soll. Da ist die Politik gefragt“, sagt Laskowski über den Bronze-Trabi. Berlins Regierender Bürgermeister habe bei seinem Besuch auf der Einheits-Expo zwar angemerkt, dass die Skulptur nach Berlin müsse. „Ich habe das Gefühl, die Potsdamer mögen ihn viel lieber, die Resonanz war sehr herzlich. Jedes Mal, wenn ich da war, haben die Leute fotografiert“, sagt Laskowski.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Sie wolle der Politik nicht vorgreifen, die über einen möglichen Ankauf und Standort entscheiden müsste, den Steubenplatz hält sie allerdings für „spektakulär“ im Vergleich zu den Berliner Optionen. Laskowski sagt auch: „ Potsdam hat sehr renommierte Museen und einen sehr renommierten Sammler“. Womöglich passt das Werk ins Umfeld des Museum Minsk mit seinem Fokus auf ostdeutsche Kunst. Auf dem Luisenplatz, wo in Kürze das Wende-Denkmal von Mikos Meininger eingeweiht werden soll, sei dagegen kein Platz, habe man hier gesagt.

Mit einem rosa Panzer wurde der Künstler 1991 bekannt

Bildhauer David Černý wurde 1991 dafür bekannt, dass er einen sowjetischen Panzer auf einem Prager Weltkriegsdenkmal rosa anmalte. Verstörend sind seine schwarzen Baby-Figuren, die am Prager Fernsehturm hinaufkrabbeln.

„Babys“ heißt die bekannte Installation am Prager Fernsehturm von David Černý. Quelle: Detlev Scheerbarth

Das Trabi-Kunstwerk „Quo vadis“ entstand bereits 1990. Im Juni stellte er die Skulptur ohne Erlaubnis auf. „Niemand hat davon Notiz genommen, dass ich es auf dem Altstädter Ring am Tag der Währungsunion in Deutschland platziert habe. Die einzige Zeitung, die darüber schrieb, war die New York Times“, sagte er einmal gegenüber Radio Prag.

Beate Laskowski sagt, dass er mit dem Werk einerseits an die Flüchtlinge aus Ostdeutschland in der Prager Botschaft und andererseits an die Trabbis, die von jenen Ostdeutschen im Herbst 1989 in Prags Straßen zurückgelassen worden waren, erinnern will.

David Černý im Frühjahr 2019 auf der Leipziger Buchmesse. Dort wurde das Original, das aus einer Trabbi-Karosserie und Fieberglasbeinen besteht – gezeigt. 20 Quelle: dpa/ZB

Langfristig verschwindet der Goldglanz unter Patina

„Quo Vadis“ war in seiner Ursprungsfassung nicht aus Bronze. Stattdessen hatte Černý einen dieser echten Trabis auf vier Glasfaserbeine gestellt. Dieses Original, dass sich im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig befindet, hält allerdings der Witterung nicht stand, 1993 wurde deshalb ein erster Bronzeabguss im Garten der Prager Botschaft aufgestellt. Das goldene Antlitz der neuen Version auf dem Steubenplatz ist übrigens nur temporär. Auch das Original in der Prager Botschaft sah ursprünglich so aus, hat aber über Jahrzehnte eine dunkle Patina bekommen.

Von Peter Degener