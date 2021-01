Ein offener kreativer Raum: 5 Jahre Schreibwerkstatt der SLB Potsdam

Potsdam

Mitleid mit dem Jahr 2020. Das haben wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen. Isabelle Glück gehört dazu. Die 19-Jährige nimmt regelmäßig an der Schreibwerkstatt der Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek (SLB ) „Abenteuer Schreiben - Mit Worten (d)eine Welt erfinden“ teil und hat innerhalb des aktuellsten Projektes gemeinsam mit sechs anderen jungen Frauen einen Brief an das vergangene Jahr geschrieben.

„Liebes Jahr 2020, Irgendwie habe ich fast ein wenig Mitleid mit Dir“, schreibt sie darin. „Zwischen lauter Hoffnungen, Erwartungen und Enttäuschungen blieb ziemlich wenig Zeit für Dich, um einfach Jahr zu sein.“ Berührend klingt das, empathisch. Nicht jeder der Texte, die alle auf der Website der SLB zu lesen sind, ist so mitfühlend. „Aber du musst schon zugeben, liebes 2020, so ne richtige Topleistung war dieses Jahr nicht, oder?“, schreibt beispielsweise die 24-jährige Patricia Majaura. Romy Kachel spitzt es sogar noch etwas zu: „Du warst der schwarze Peter unter den letzten 17 Jahren“, heißt es bei der 17-Jährigen.

Autorin Marikka Pfeiffer leitet die Schreibwerkstatt Quelle: Martin Müller

Alle Schreiblustigen ab 14 Jahren können mitmachen

Stilistisch ganz unterschiedlich sind die sieben Texte und gerade das sei das Schöne, sagt Marikka Pfeiffer. Seit September 2015 leitet die Potsdamer Autorin die Schreibwerkstatt, gibt Impulse und ermuntert ihre Teilnehmer, nicht aufzugeben. Auf technische Schreibanleitungen verzichtet sie dabei. „Ich bin keine Lehrerin in dem Sinne, vielmehr möchte ich den Teilnehmenden einen offenen literarisch-kreativen Raum geben, in dem sie sich ausprobieren können“, sagt sie.

Von Anfang an war die Schreibwerkstatt gut besucht, zum ersten Treffen vor gut fünf Jahren kamen sechs Jugendliche, die jüngste Teilnehmerin war damals 11 Jahre alt, heute lässt Pfeiffer erst junge Schreibende ab 14 zu. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass dann einfach die Themen besser passen.“ Inzwischen sind 13 Teilnehmer angemeldet, die Werkstatt ist kostenlos. Auch wenn einige Teilnehmerinnen schon von Anfang an dabei sind, ist ein Einstieg jederzeit möglich. Die Anmeldung erfolgt über die Bibliothek.

Teilnahme an einem Fontane-Projekt

Normalerweise trifft sich die Gruppe einmal im Monat für zwei Stunden in der Jugendetage der SLB. Marikka Pfeiffer, deren neues Buch „Grimmskrams. Ein Klonk um Mitternacht“ am 19. Januar erscheint, gibt für jedes Treffen einen „Leseimpuls“ wie sie es nennt: „Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, Figurenentwicklung beispielsweise oder die Beschreibung eines Ortes.“ Vor fünf Jahren startete sie mit der Aufgabe, einen Gegenstand etwas über die Teilnehmer erzählen zu lassen, 2021 begann mit den Briefen an das vergangene Jahr.

Auch wenn in diesem Fall die Form vorgegeben war, ist den Teilnehmenden sonst freigestellt, welche Art Texte sie schreiben. „Wir habe eine leidenschaftliche Poetry-Slammerin dabei, andere schreiben lieber Kurzgeschichten, alles ist erlaubt“, sagt Pfeiffer. Im Fontane-Jahr 2019 war die Schreibwerkstatt Teil des Literaturprojekts „eff.i19 – Ein Fortsetzungsroman“, welches das Pressenetzwerk für Jugendthemen ins Leben gerufen hatte. Mehrere Schülergruppen aus Brandenburg haben dabei Theodor Fontanes „ Effi Briest“ modern umgeschrieben. Die Potsdamer Truppe beschäftigte sich mit Effis Ankunft in Berlin und ließ sie als Menschrechtlerin für Amnesty International neue Wege gehen. Die Texte des Projekts sind gesammelt in einem Buch erschienen.

Erste Buchveröffentlichungen

Und auch einige Teilnehmende der Schreibwerkstatt verzeichnen schon erste Erfolge: Patrizia Majaura hat bei einem Wettbewerb eine Buchveröffentlichung gewonnen, ihr Buch „Gedankenknoten“ erschien 2018. Sowohl Isabelle Glück als auch Jette Menger haben bereits Lyrikbände veröffentlicht, von Menger erscheinen außerdem im April bei Oetinger die Young-Adult-Romane „Know me again“ und „Know you again“. „Das ist so toll und bestärkt die anderen auch weiter zu schreiben“, sagt Pfeiffer. Überhaupt unterstützten sich alle Teilnehmer gegenseitig, lesen die Texte, geben Anregungen.

Aufgrund der Corona-Lage kann die Schreibwerkstatt bereits seit letztem Jahr nicht mehr in der Bibliothek stattfinden. „Im Spätsommer 2020 haben wir uns draußen getroffen, was sehr inspirierend war, jetzt schicke ich die Schreibimpulse per WhatsApp“, sagt Pfeiffer. Doch sie hofft, dass sich bald wieder alle persönlich sehen können.

