Drewitz

Durch einen Wachschutzmitarbeiter des Stern-Centers wurde am Mittwochmorgen der Einbruch in ein Ladengeschäft festgestellt. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag, 18.45 Uhr, zu Mittwoch, 6.10 Uhr, gewaltsam in das Stern-Center und anschließend in das Geschäft ein, wo sie Tabakwaren stahlen.

Der Schaden beträgt nach einem ersten Überblick mehrere tausend Euro. Am Tatort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz und sicherten Spuren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline