Potsdam

In eine Wohnung in der Brandenburger Vorstadt ist am Montagnachmittag eingebrochen worden. Als der Wohnungseigentümer 16.47 Uhr nach Hause kam, bemerkte er, dass die Wohnungstür offenstand. An der Tür konnte er Hebelspuren erkennen. Als er daraufhin die Wohnung betrat, stand er plötzlich vor dem Einbrecher. Dieser flüchtete ins Kinderzimmer und anschließend durch das Kinderzimmerfenster aus der Wohnung.

Rucksack mit Einbruchswerkzeug

Dem Geschädigten gelang es jedoch vorher noch, dem Mann seinen Rucksack zu entreißen. Darin fand sich Einbruchswerkzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung Schmuck entwendet. Die unverzüglich durchgeführte Tatortbereichsfahndung verlief erfolglos. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline