Waldstadt II

In eine Betreuungseinrichtung in der Saarmunder Straße in Waldstadt II ist eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen und fiel einer Mitarbeiterin auf, die den Einbruch der Polizei meldete. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Küchentür auf, um ins Gebäude zu kommen. Drinnen hebelten sie weitere Türen zu den Gemeinschaftsräumen auf. Gestohlen wurden zwei Geldkassetten und ein Tresor mit Bargeld sowie diverse Schlüssel. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline