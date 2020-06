Potsdam

Einbrecher haben eine Baustelle in der Gaußstraße im Potsdamer Stadtteil Am Stern heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter drangen zwischen Freitag, 14 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, in ein Haus ein, das gerade saniert wird.

Dafür überwanden sie ein Baugerüst und hebelten eine Tür auf. Im Innern stahlen sie Werkzeug verschiedener Gewerke. Ein Mitarbeiter einer geschädigten Baufirma informierte die Polizei am Dienstagmorgen.

Von MAZonline/axe