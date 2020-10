Brandenburger Vorstadt

Unbekannte sind diese Woche in der Brandenburger Vorstadt in das Gebäude eines Sportvereins eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tresor auf. Der darin lagernde Schlüssel für einen Geräteraum wurde von der Polizei auf dem Boden gefunden. Was genau gestohlen wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen.

Von MAZonline