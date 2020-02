Am Stern

Unbekannte sind Am Mittelbusch zwischen Montagmittag und Mittwochabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Eine Bewohnerin informierte darüber die Polizei. Die Einbrecher hatten ein Fenster eingeschlagen und waren so ins Haus Am Stern gelangt. Sie durchwühlten alle Räume nach wertvollen Gegenständen. Zum Diebesgut können bislang keine genauen Angaben gemacht werden, teilte die Polizei mit. Beamte der Inspektion Potsdam nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline