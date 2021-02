Babelsberg

In ein Schnellrestaurant am Horstweg ist eingebrochen worden. Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter den Vorfall. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr am Montag Zutritt verschafft, indem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten. Im Innenbereich wurde offenbar nach Geld gesucht, aber ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Hinweise auf mögliche Beobachtungen zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 55080 entgegen.

Von MAZonline