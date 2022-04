Groß Glienicke

Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls in einem Einfamilienhaus führt die Polizei Potsdam gegen bislang unbekannte Täter. Die drangen in Abwesenheit der Bewohner durch Einschlagen einer Balkontür am Freitagabend in das Haus ein und durchsuchten alle Räume nach wertintensiven Gegenständen.

Zur vermutlichen Beute lagen der Polizei am Sonntag „noch keine gesicherten Erkenntnisse“ vor. Durch die Kriminaltechniker seien Spuren gesichert worden, hieß es. Die Tat wurde am Freitag gegen 21.15 Uhr gemeldet.

