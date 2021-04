Berliner Vorstadt

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Seestraße eingestiegen. Am Morgen wurde der Einbruch bemerkt. Eine Mitarbeiterin teilte mit, dass die Einbrecher ein Fenster eingeschlagen hatten und in der Kita offenbar nach Geld suchten. Die Einbrecher wurden fündig und entwendeten einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert.

Von MAZonline