Paaren

Im Potsdamer Dorf Paaren ist eine Familie Opfer eines schrecklichen Überfalls geworden. Mitten in der Nacht stiegen Einbrecher in das Einfamilienhaus ein. Sie weckten die Familie und forderten Geldkarten und Pin-Codes, drohten mit Macheten. Die Täter sperrten die Familie ins Schlafzimmer und räumten nicht nur die Konten, sondern auch das halbe Haus leer. So wird es vor Ort geschildert.

Die Tat ereignete sich bereits am 8. Januar, wurde aber jetzt erst bekannt. Offiziell gibt die Polizei nur grobe Details darüber bekannt, was sich in den Nachtstunden in Paaren ereignet hat. Mehrere Täter hatten sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft, heißt es auf MAZ-Nachfrage: „Sie entwendeten unter Anwendung von Gewalt persönliche Gegenstände.“

Die genauen Details des Einbruches sind unklar

Die Polizei meldet in Potsdam und Umgebung derzeit täglich Einbrüche. In den meisten Fällen sind die Hausbewohner allerdings nicht Zuhause, wenn die Einbrecher bei ihnen einsteigen. Auch die Brutalität, mit der die Einbrecher in Paaren vorgingen, ist von anderen Fällen bisher nicht bekannt.

Das Doppeldorf Uetz-Paaren zählt rund 420 Einwohner – so ein Einbruch spricht sich schnell herum. In Chatgruppen diskutieren selbst Bewohner aus den umliegenden Dörfern über den Einbruch. Die Täter sollen ihren Opfern gedroht haben, ihnen die Hände abzuhacken, wenn sie die Pin nicht rausgeben, heißt es da. Außerdem sollen ihnen die Handys abgenommen, sie in Schränke eingesperrt worden sein.

Vor Ort in Paaren wird schnell klar, dass es zu den Details unterschiedliche Darstellungen gibt. So sollen die Täter die Familie nicht in Schränken, sondern im Schlafzimmer eingesperrt haben. Dass die Familie mit Macheten bedroht wurde, bestätigen allerdings mehrere Quellen. Die Tat soll sich gegen 2.30 Uhr in der Nacht ereignet haben, während die Familie schlief. Wie viele Täter an dem Einbruch beteiligt sind, ist bisher unklar. Die Gruppe soll sich aufgeteilt haben, heißt es: Während einige Täter das Haus ausräumten, sollen die anderen zur nächsten Bank gefahren sein und mit den Geldkarten und den Pin-Codes der Bestohlenen Geld abgehoben haben. Die Polizei bestätigt diese Schilderungen nicht, widerspricht ihnen aber auch nicht.

Viele Nachbarn haben sich danach mit Alarmanlagen ausgestattet

Der Familienvater, von dem es heißt, er arbeite bei der Bundeswehr, konnte sich wohl befreien und alarmierte die Polizei. Laut deren Pressestelle waren die Täter beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden. Auch die Spurensuche auf einem Acker gestaltete sich als schwierig, als ein Streifenwagen im frisch gefallenen Schnee stecken blieb. Die Freiwillige Feuerwehr Uetz-Paaren musste den Beamten zur Hilfe eilen und das Einsatzfahrzeug vom Acker ziehen.

Offenbar wurden weder Eltern noch Kind bei dem Überfall verletzt. Aber der Schock sitzt tief. „Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Das wird der Familie noch ewig zu schaffen machen, das müssen die erst mal verarbeiten. Wirklich schlimm so was“, sagt Eckhard Fuchs, Ortsvorsteher der Doppelgemeinde Uetz-Paaren.

Das Dorf hat sich verändert seit dem Überfall, sagt Fuchs. „Früher hat man seine Tür manchmal kurz offengelassen. Man wohnt hier eben auf dem Dorf. Was soll hier schon groß passieren?” So denkt jetzt nicht mehr jeder. Im Gegenteil: Viele Paarener sollen ihre Grundstücke direkt nach dem Überfall mit Alarmanlagen und Überwachungskameras ausgestattet haben. Sie haben Angst, dass sich so ein Überfall wiederholt.

Nicht der erste Einbruch in Paaren

Der Fall vom 8. Januar war nicht der erste Einbruch in Paaren. In dem kleinen Imbiss an der Potsdamer Straße wurde in den vergangenen Jahren schon dreimal eingebrochen. „Das Problem hat sich erst gelöst, seitdem wir keinen Spielautomaten haben“, erzählt die Imbiss-Mitarbeiterin. Auch andere Nachbarn berichten von Einbrüchen in der Umgebung – aber die Brutalität, mit der die Täter im Januar vorgegangen sind, ist neu. „So etwas kennt man sonst nur aus dem Fernsehen“, heißt es von Nachbarn.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob den Anwohnern vorher etwas Verdächtiges aufgefallen ist? Einige erzählen von einer Gruppe Männer, die sich Wochen vor der Tat als Sicherheitsfirma ausgab und nach Alarmanlagen und Videos auf den Grundstücken erkundigte. Heute vermuten viele, dass diese Männer die Nachbarschaft so vorher auskundschaften konnten.

Die Polizei meldete die Tat nie im täglichen Polizeibericht an die Medien, wie es bei anderen Einbruchsdelikten der Fall ist. Warum nicht? Das will die Polizei in diesem Fall nicht kommentieren. Auch mit Auskünften über den genauen Ablauf der Tat oder den Ermittlungsstand hält sich die Polizei zurück. Nur so viel: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von Lena Köpsell