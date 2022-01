Babelsberg

Einen Einbruch in den Baumarkt an der Fritz-Zubeil-Straße meldete am Dienstag gegen 1.30 Uhr ein Sicherheitsunternehmen. Unbekannte Täter hatten hier eine Zugangstür aufgehebelt. Ob die Täter in den Markt gelangten, ist nicht bekannt. Personen waren im Gebäude durch die Polizeibeamten nicht mehr festzustellen. Zu möglichem Diebesgut gibt es keine Angaben, es entstand Sachschaden an der Tür in dreistelliger Höhe.

