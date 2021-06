Drewitz

Der Besitzer eines Einfamilienhauses in der Turmstraße wurde Donnerstagfrüh durch das Bellen seines Hundes wach. Der wachsame Vierbeiner schlug an, als ein bisher unbekannter Täter versuchte, sich an der Terrassentür Zugang zum Haus zu verschaffen. Der Hausbesitzer konnte noch flüchtig eine männliche Person erkennen, welche dann das Grundstück in unbekannte Richtung verließ. Der Tatverdächtige wird als 1,70–1,75 Meter groß und schlank beschrieben, trug helle Turnschuhe und ein Tuch vor dem Gesicht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden auch Spuren gesichert. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 0331/5 50 80 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

Von MAZonline