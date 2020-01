Am Stern/Drewitz

Zu einem besonders schweren Fall von Kellereinbrüchen kam es nach Angaben der Polizei zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr. In dieser Zeit wurden Am Stern und in Drewitz elf Mieterkeller aufgebrochen und aus diesen Lagergut gestohlen. Die Geschädigten meldeten sich bei der Polizei. Die unbekannten Täter brachen die Türschlösser der Mieterkeller auf und durchsuchten diese nach wertvollen Gegenständen. Besonders reich wurden sie dabei aber offenbar nicht: Es wurden unter anderem zwei Kästen mit Leergut, diverse alte Möbel, eine Autobatterie und eine Druckmaschine für T-Shirts entwendet. Auf wie viele Häuser sich die Tat erstreckte, sagte die Polizei nicht. Es wurden Tatortfotos gefertigt und Anzeigen aufgenommen.

Von MAZonline