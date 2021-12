Drewitz

Ein Einbruch ins Stern-Center wurde am Montag gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich im verlauf des Wochenendes nach der Samstag-Schließung Zugang in das Einkaufscenter verschafft. Sie öffneten hier gewaltsam die Tür zu einem Fachgeschäft. Nach einem ersten Überblick ließen sie Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Am Tatort kam Kriminaltechnik zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331 5508-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von MAZonline