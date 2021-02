Innenstadt

Am Dienstagvormittag meldete der Hausmeister einer Wohnanlage nahe dem Hauptbahnhof den Einbruch in mehrere Keller. In drei Hauseingängen wurden insgesamt 15 Mieterkeller aufgebrochen. Die Täter hatten die Tür zu den Kellerräumen aufgehebelt und mehrere Vorhängeschlösser durchtrennt.

Vor mehreren Kellerverschlägen waren bereits Fahrräder zum Abtransport bereitgestellt worden. Die Keller selbst wurden durchwühlt und der Inhalt zum Teil auf dem Kellerflur verteilt. Die Polizei verständigte die geschädigten Mieter, eine komplette Übersicht der gestohlenen Dinge liegt der Kriminalpolizei derzeit jedoch noch nicht vor. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern die Ermittlungen, die nun die Kriminalpolizei weiterführt, an.

Anzeige

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

In der zurückliegenden Zeit kam es in Potsdam vermehrt zu Kellereinbrüchen in Wohnhäusern. Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise an die Bevölkerung heraus:

Gewähren Sie nur berechtigten Personen Zugang zu Ihrem Haus. Sprechen Sie Ihnen unbekannte Personen an.

Halten Sie Zugangstüren zum Keller und Dachboden stets verschlossen. Wir empfehlen die Montage selbstverriegelnder Schlösser in den Kellerzugangstüren.

Bewahren Sie im Keller und auf dem Dachboden keine Wertgegenstände auf.

Installieren Sie einen Sicht- bzw. Einblickschutz an Kellerverschlägen.

Notieren Sie sich Individualnummern, etwa von Fahrrädern und Werkzeugen, deren Aufbewahrung nicht anders möglich ist, und schließen Sie Fahrräder auch im Keller zusätzlich an.

Von MAZonline