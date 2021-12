Einbruchserie in Potsdam: Mehrere E-Bikes gestohlen

Kirchsteigfeld

Im Potsdamer Stadtteil Kirchsteigfeld sind am Dienstagabend zwei E-Bikes gestohlen worden. In der Johanna-Just-Straße wurde ein mintfarbenes Damenrad der Marke „Pegasus“ aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Bereits am Montag mehrere Keller geknackt

In der Anni-von-Gottberg-Straße wurde ein schwarzes E-Bike der Marke „Canyon“ aus einem Keller geklaut. Dort waren bereits am Montag mehrer Keller geknackt worden. Die Polizei prüft, ob es bei den Taten einen Zusammenhang gibt.

Derweil wurde im Stadtteil Am Stern in der Nacht zu Mittwoch ein weiteres E-Bike, diesmal der Marke Dyamant, aus dem Gemeinschaftskeller eines Mietshauses in der Galileistraße gestohlen.

Von MAZonline