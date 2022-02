Potsdam

Die Polizei meldet derzeit fast täglich Einbrüche in Einfamilienhäuser in Potsdam und im Umland. Einbrecher nutzen die „dunkle Jahreszeit“, um länger unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich davor schützen können:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten immer verschlossen sein, wenn Sie das Haus verlassen. Für den Einbrecher ist das angekippte Fenster kein Hindernis, sondern eher eine Einladung. Auch Haus- und Wohnungstür sollten immer abgeschlossen sein, auch wenn Sie nur zum Briefkasten gehen.

Wenn Sie das Haus verlassen, legen sie Ihre Schlüssel niemals unter den Abtreter oder in den Blumenkasten. Dort können ihn Einbrecher leicht finden.

Wenn es an der Tür klingelt, schauen Sie erst durch den Türspion, bevor sie die Tür öffnen.

Schlüssel verloren? Wechseln sie das Türschloss unbedingt sofort aus oder benachrichtigen Sie ihren Vermieter.

Wenn Sie in den Urlaub fahren, hinterlassen Sie Ihrem Nachbarn Ihre Urlaubsanschrift und Ihre Telefonnummer. Bitten Sie ihn außerdem, den Briefkasten regelmäßig zu leeren. So entsteht nach außen ein bewohnter Eindruck.

Licht hat eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher. Sie können Ihre Innenbeleuchtung mittels Zeitschaltuhren steuern. Für die Außenbeleuchtung sind Bewegungsmelder sinnvoll.

Bringen Sie Videokameras und Hinweisschilder auf Ihrem Grundstück an, um die Täter abzuschrecken. Hier ist darauf zu achten, dass lediglich ihr Grundstück im Wirkungsbereich der Kamera abgebildet ist.

Investieren Sie in eine Alarmanlage. Sie lenkt durch Licht- und Tonsignale unmittelbar Aufmerksamkeit auf ihr Grundstück.

Überprüfen Sie den Sicherheitsstandard von Fenstern, Türen und Garagen. Als größte Schwachstellen erwiesen sich in der Vergangenheit die Fenster oder bodentief verglasten Terrassentüren.

Neben diesen allgemeinen Hinweisen berät die Polizei Sie in ihrem Zuhause kostenlos zu technischen und organisatorischen Sicherungsmaßnahmen. Termine für Potsdam können unter 0331-5508-1086 vereinbart werden.

