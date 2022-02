Paaren/Nuthetal

Nach den brutalen Einbrüchen in Potsdam-Paaren und in Nuthetal hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Festnahme erfolgte bereits am 9. Januar – einen Tag nach dem Überfall in Paaren.

MAZ-Nachfragen, ob bereits Tatverdächtige festgenommen worden sind, hatte die Polizei bisher unbeantwortet gelassen. Erst auf erneute Nachfrage bei Staatsanwaltschaft, bestätigte eine Sprecherin nun die Festnahme. Die Täter wurden nicht auf frischer Tat ertappt, konnten aber anschließend „im unmittelbaren zeitlichen und örtlichen Zusammenhang ausfindig gemacht werden“, sagte sie auf Anfrage der MAZ.

Der Einbruch im Potsdamer Ortsteil Paaren ereignete sich am 8. Januar in den frühen Morgenstunden. Mehrere Täter sollen in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Unterschiedliche Quellen bestätigten der MAZ vor Ort, dass die Täter die Familie mit Macheten bedroht haben sollen, um an ihre Geldkarten und Pin-Codes zu gelangen. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft bestätigt diese Schilderungen offiziell nicht, mit dem Hinweis auf die andauernden Ermittlungen.

Tatverdächtige könnten nach Jugendstrafrecht verurteilt werden

Die Tatverdächtigen stehen nicht nur im Zusammenhang mit dem Überfall in Paaren, sondern auch mit dem Einbruch in Nuthetal. Es werde für beide Fälle ein gemeinsames Verfahren geführt, so die Potsdamer Staatsanwaltschaft. Der Einbruch in Nuthetal geschah genau zwei Tage vor der Tat in Paaren, am 6. Januar. In diesem Fall sind vier Täter um 3.30 Uhr morgens in ein Haus eingedrungen und haben die Bewohner geweckt. Mit Messer und Baseballschläger bewaffnet hat einer der Einbrecher das Paar bewacht, während die anderen drei das Haus nach Geld und Schmuck abgesucht haben. So schilderte es ein Angehöriger der Bestohlenen, der auf demselben Grundstück lebt.

Die zwei Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ob derzeit auch gegen weitere Täter ermittelt wird, darüber gibt die Staatsanwaltschaft keine Auskunft. Bei beiden Tatverdächtigen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um Heranwachsende. Das heißt, dass sie älter als 18, aber noch nicht 21 Jahre alt sind. In dem Fall entscheidet das Gericht, ob es noch nach Jugendstrafrecht oder Strafrecht verfährt. Maßgeblich dafür ist die persönliche Reife der Tatverdächtigen.

Von Lena Köpsell