Vor 30 Jahren wurde die Universität Potsdam gegründet. Beim THE-Ranking wurde sie unter die 30 besten jungen Universitäten der Welt gewählt. Zu den ersten Studentinnen 1991 gehörte Viktoria Kaina. Sie ist heute selbst Professorin für Politikwissenschaft an der Fernuniversität Hagen. Sie trifft im MAZ-Gespräch auf die Studentin Anne Hartmann. Sie studiert im zweiten Semester an der Universität Potsdam Mathematik und Geographie auf Lehramt. Beide tauschen sich aus über das Studentenleben damals und heute.

Frau Kaina, wie war das Studium damals an der frisch gegründeten Universität, die aus der Pädagogischen Hochschule der DDR hervorgegangen war?

Viktoria Kaina: Es gibt viele Eindrücke, die bei mir hängengeblieben sind. Einer ist, dass wir zumindest in der damaligen Politikwissenschaft in Babelsberg sehr wenige Studierende waren. Das hatte den Nachteil, dass einen die Professoren alle mit Namen kannten, so dass man sich im Seminar nicht unbedingt verstecken konnte. Der Vorteil war, dass man schnell zusammengefunden hat. Ein weiterer Eindruck war die Bibliothek. Die war damals noch sehr schlecht ausgestattet. Wir haben viel mit Literatur gearbeitet, die Professorinnen und Professoren aus ihren Privatbeständen zur Verfügung gestellt hatten. Das wurde dann einfach kopiert, was heute ja nicht mehr so einfach erlaubt wäre.

Ein geschichtsträchtiger Ort

Warum haben Sie gerade diese neu gegründete Universität für Ihr Studium gewählt?

Kaina: Das war reiner Zufall. Ich hatte in der ehemaligen DDR ein Volontariat gemacht. Ich hatte mir dann aber gesagt, ich brauche noch etwas. Dann habe ich in der Zeitung eine Reportage über die Uni Potsdam gelesen, insbesondere über das Fach Politikwissenschaft. Da sah ich: Die sitzen draußen im Park Babelsberg mit Blick auf die Glienicker Brücke, also einen geschichtsträchtigen Ort. Zum Teil waren zu dieser Zeit sogar noch die Grenzschutzanlagen da. Und da dachte ich, naiv wie ich war: Das finde ich klasse, da will ich hin.

Frau Hartmann, heute ist die Uni etabliert. Wieso sind Sie nach Potsdam gekommen?

Anne Hartmann: Mein Hauptgrund war, dass ich in der Nähe von Potsdam wohne, nämlich in Brandenburg an der Havel. Dadurch ist es für mich ganz günstig zu pendeln und nicht in Potsdam selbst zu wohnen, weil die Wohnungen in Brandenburg auch viel günstiger sind. Vor allem aber ist Potsdam die Lehramts-Uni in Brandenburg schlechthin, über die ich nur positive Dinge gehört hatte.

Wenn Frau Kaina Sie fragen würde, wie denn die heutige Universität Potsdam aussieht, könnten Sie das in der Coronasituation überhaupt beschreiben?

Hartmann: Viele Kommilitonen wissen mittlerweile auch nach dem zweiten Semester noch nicht, wie die Universität Potsdam von innen eigentlich aussieht. Ich weiß es zum Glück schon, weil ich vorher schon öfter mit Freundinnen hingefahren bin, die mir vieles gezeigt haben. Außerdem habe ich ein Seminar, das als Präsenzunterricht stattfindet. Insofern kann ich schon etwas davon erzählen, wie die Uni von innen und außen aussieht.

„Es ist eine wunderschöne Uni“

Und, wie sieht sie aus?

Hartmann: Also, vom Campus Am Neuen Palais muss ich sagen, das ist natürlich gewaltig, wenn man das Gebäude sieht. Es ist eine wunderschöne Uni von außen und auch von innen. Die Räume sind ja mittlerweile besser ausgestattet als damals, auch mit verschiedener Technik. Auf dem Campus Golm erkennt man die Gebäude der verschiedenen Fakultäten meistens schon von außen. Es ist schon etwas anderes, als in der Schule nur ein Gebäude zu haben. Jetzt sind da plötzlich ganz viele Nationalitäten, Menschen und Charaktere um einen.

Kaina: Das ist ein gravierender Unterschied zu damals. Wir waren damals fast nur Ostdeutsche.

Frau Hartmann, Sie mussten wegen der Pandemie die meiste Zeit am Laptop verbringen. Waren Sie zufrieden mit dem Lernen am Rechner?

Hartmann: Ich bin ja eigentlich eine sehr ordentliche und strukturierte Person, deswegen war das für mich eher ein Vorteil. Ich kenne aber auch einige Leute, die sich nicht so gut organisieren können. Es ist es sehr schwer über Zoom zu kommunizieren. Gerade in Mathe, weil man da ja auch jede Woche Aufgaben rechnen muss. Da braucht man eine Lerngruppe, sonst kommt man mit dem Stoff nicht hinterher.

Am 15. Juli 1991 wurde die Universität Potsdam gegründet. Sie ging aus der Pädagogischen Hochschule „Karl Liebknecht“ (1990 wieder: Brandenburgische Landeshochschule), und der Sektion Rechtswissenschaft der Babelsberger Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft hervor. Rund 2600 Studierende begannen im Oktober 1991 ihr Studium. 1994 werden die Humanwissenschaftliche, die Philosophische, die Mathematisch-Naturwissenschaftliche sowie die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät gegründet. 1995 beginnen Sparmaßnahmen des Landes, die sich 1996 sogar verschärfen; Nur noch 209 Professuren werden finanziert. Im Oktober 1998 wird das privat finanzierte Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik (HPI) gegründet. Am 28. Juni 2000 wird der erste Neubau der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in Golm eingeweiht. Im Oktober 2001 öffnet am Standort Griebnitzsee das neue HPI-Gebäude. Am 23. November 2001 unterzeichnen das Abraham-Geiger-Kolleg, das erste Rabbinerseminar Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, und die Universität einen Kooperationsvertrag. Am 30. April 2009 ist Richtfest für das neue Medienzentrum in Golm. Der Bau kostet 26 Millionen Euro. Im Herbst 2009 besetzen Studentinnen und Studenten das Audimax in Potsdam. Sie fordern wie Studierende in anderen Hochschulen bessere Studienbedingungen und eine bessere Finanzierung der Hochschule. Vom 16 bis 17. November 2010 findet ein Workshop deutscher und türkischer Wissenschaftler statt. Vorbereitet wird der Aufbau der naturwissenschaftlichen Fakultät der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul. Im Oktober 2013 beginnt erstmals das Studium „Jüdische Theologie“ an der neuen School of Jewish Theology der Philosophischen Fakultät. Diese wird erst am 19. November mit einem Festakt offiziell eröffnet. Die Gründung der Theologischen Hochschule mit Rabbinerausbildung ist ein Novum nach dem Zweiten Weltkrieg. 10. April 2017: Die Universität Potsdam und das HPI eröffnen offiziell die neue Digital Engineering Fakultät. Im August 2018 wird ein Kooperationsvertrag zur Gründung einer gemeinsamen Fakultät für Gesundheitswissenschaften unterzeichnet.

Sicher war die neue Erfahrung auch eine viel stärkere Vereinzelung ...

Hartmann: Ja, aber ich kenne es bisher auch gar nicht anders. Insofern bin ich wirklich gespannt, wie es dann nächstes Semester sein wird.

Kaina: Viel besser! Ganz wichtig ist ja auch, dass man nicht nur immer miteinander spricht, wichtig ist auch, dass man gewisse Korrektive hat. Es gibt ja in einer Seminargruppe auch soziale Funktionen. Das werden Sie selbst merken, wenn Sie erst einmal auf dem Campus sind.

So eine Freiheit kommt nicht wieder

Haben Sie die Studienzeit als die schönste Zeit des Lebens in Erinnerung?

Kaina: Ja, ich hatte aber viele schöne Zeiten. Die Studienzeit war natürlich definitiv eine schöne Zeit, vor allem, weil es die freieste Zeit war, die ich je hatte. Vorher hatte es schon Verpflichtungen gegeben – und hinterher werden die Verpflichtungen immer mehr. Gerade was die Freiheit im Studium angeht, würde ich sagen: Nutzen Sie das, denn das kommt nicht wieder.

Wie haben Sie Ihre Freiheit genutzt, Frau Kaina?

Kaina: Zum Beispiel indem ich mir die Freiheit genommen habe, mehr zu machen als ich musste. Mein zweites Semester war, was die Inhalte anging, etwas weniger intensiv, dafür habe etwas mehr gefeiert. Ständig auf diesen Kurs oder jenes Praktikum zu schauen, nur um einen ordentlichen Lebenslauf zu haben, war in unserer Zeit noch nicht so.

Frau Hartmann, kennen Sie auch solche Freiheiten – oder ist Ihr heutiges Bachelor-Studium viel zu verschult?

Hartmann: Das Gute am Online-Studium ist, dass man viele Kurse bearbeiten kann, wann man möchte. Das mache ich meistens schon zu Wochenbeginn. Allerdings ist Mathe schon jetzt nicht so leicht, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat – und da ist es dann schon ein bisschen das Abarbeiten von Aufgaben. Trotzdem bringe tatsächlich dreimal die Woche Fünfjährigen das Schwimmen bei und gehe selbst schwimmen. Bald werde ich nebenbei an der Schule arbeiten. Ich treffe mich natürlich mit Freunden und ich gehe gern spazieren, fahre Rad und bin überhaupt aktiv.

„Wir können uns schnell Informationen beschaffen“

Frau Hartmann, Professorin Kaina hat von den damaligen Freiheiten berichtet. Welche Vorteile haben Sie in der modernen Hochschule?

Hartmann: Wir können uns sehr schnell Informationen beschaffen, müssen diese Information aber auch filtern, um das wirklich Wichtige zu finden. Damals war das ja noch sehr limitiert. Das ist natürlich auch ein Vorteil, denn man musste länger suchen, schließlich gab es da ja noch nicht einmal Internet, oder?

Kaina: Am Anfang noch nicht einmal Computer. Ich habe meine ersten Hausarbeiten noch auf der Schreibmaschine geschrieben.

Hartmann: Das meine ich. Jetzt kann man sich viel schneller alles beschaffen, muss aber auch schauen, dass es keine Reizüberflutung gibt. Wenn man zum Beispiel wie ich den ganzen Tag am Computer sitzt, möchte man nicht auch noch 500 andere Informationen nach der Uni herausziehen. Da würde ich mich irgendwann überfordert fühlen.

Waren Sie überfordert, Frau Kaina?

Kaina: Tatsächlich konnten wir uns damals nicht einfach Fachartikel aus dem Internet holen, wir mussten brav in die Bibliothek gehen. Dort gab es am Anfang noch nicht einmal Kopiergeräte. Dann saßen wir manchmal abends richtig lange in der Bibliothek und haben per Hand Exzerpte gemacht.

Hartmann: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.

Kaina: Das hatte aber auch seine Vorteile, denn wenn man schreibt, denkt man auch mit. Mich würde jetzt aber vor allem als selbst Lehrende interessieren, mit welcher Motivation Sie das Studium des Lehramts aufgenommen haben.

Hartmann: Den Wunsch, Lehrerin zu werden, hatte ich eigentlich schon immer. Ich weiß natürlich, welche Herausforderungen und Risiken der Job hat, aber irgendwie fasziniert es mich, Wissen zu vermitteln und vielleicht ein Stück weit Motivation für Themen zu vermitteln. Es muss irgendwie auch aus dem Herzen kommen.

Kaina: Dafür brennen ist ganz wichtig, nicht nur für den Beruf, sondern auch für das Studium, sonst schlägt man sich nur durch und ist auch frustriert. Das ist vielleicht auch noch einmal ein Unterschied zwischen damals und heute, ohne es nostalgisch verklären zu wollen: Viele, die bei uns 1991 angefangen haben, waren auch irgendwie gierig auf das Fach. Sich nur durchwurschteln ist weder gut für die Studierenden noch gut für uns Lehrende.

