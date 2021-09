Drewitz

Am Sonntag beginnt das neu initiierte, einwöchige Filmfestival mit Open-Air-Kino auf dem „Grünen Kreuz“ in der Gartenstadt Drewitz in Potsdam. Bis zum 26. September sind täglich mindestens zwei Filmvorführungen sowie Stadtteilführungen, eine Buchpräsentation und Konzerte geplant. Nach der feierlichen Eröffnung am 19. September um 15 Uhr ist eine halbe Stunde später der erste Streifen „Gritta von Rattenzuhausbeiuns“ zu sehen. Um 18.30 Uhr stellt Schauspieler und Autor Sebastian Stielke sein Buch „100 Facts About Babelsberg vor“. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen kostenfrei und eine Voranmeldung nicht nötig.

Filmschaffende aus Drewitz im Fokus

Im Hintergrund des Filmfestivals stehen Fragen wie: Warum gibt es in Drewitz so viele Straßen, die nach Filmschaffenden benannt sind? Wer waren zum Beispiel Hertha Thiele und Oskar Meßter und welche Werke wurden von Schauspielern, Kameraleuten und Regisseuren für die Nachwelt hinterlassen? Das Festival wird also mit seinem bunten Programm zahlreiche Filmschaffende vorstellen, die in Drewitzer Straßennamen auftauchen und erklären, was die Namen mit dem „Komplexen Wohnungsbau“ der DDR zu tun haben. Mit der Gründung der „Deutsche Film AG“ im Mai 1946 feiert die Defa 75-jähriges Bestehen. Das großartige Erbe der Filmgeschichte wird anlässlich des Jubiläums ebenfalls Thema des Filmfestivals sein.

„Solo Sunny“ macht das Ende

Am Montag, 20. September, sind neben dem Klassiker „Der Kleine Prinz“ im Laufe des Abends mehrere Indianerfilme zu sehen. Am Dienstag stehen beispielsweise „Alfons Zitterbacke“ (16 Uhr) und „Die Legende von Paul und Paula“ (20 Uhr) auf dem Programm. Am Mittwoch erwartet die Besucher als letzte Vorführung des Abends „Das kalte Herz“ (20 Uhr). Der Donnerstag startet um 17.30 Uhr mit einem Konzert der Kammerakademie Potsdam; am Freitag und am Samstag wird Sebastian Stielke ab 9.30 Uhr durch Drewitz führen. Das Filmfestival endet am Sonntag, 26. September, um 20 Uhr mit der Vorführung von „Solo Sunny“ (20 Uhr). Das gesamte Programm ist unter www.oskar-drewitz.de zu finden.

Veranstalter sind das Begegnungszentrum Oskar und die gemeinnützige Gesellschaft „Soziale Stadt“ der Pro Potsdam. Förderer des Filmfestivals sind die Landeshauptstadt Potsdam und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es ist ein Beitrag zur Präsentation Potsdams als „Unesco Creative City of Film“.

Von MAZonline/fro