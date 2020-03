Eine Straße singt für die Helfer in der Corona-Krise

Brandenburger Vorstadt

Kaum zu glauben, dass so viele Menschen einem SPD-Aufruf folgen, aber es ging am Freitagabend um einen Applaus-Flashmob für all jene Menschen, die im Kampf gegen das Corona-Virus in der ersten Reihe stehen. Und der Flashmob fand wirklich statt: Kurz vor 20 Uhr gingen die Lichter in den Wohnungen an, öffneten sich dutzende Fenster, traten Menschen auf die Balkone. Die ganze Carl-von-Ossietzky-Straße entlang erhob sich minutenlanges Klatschen.

Musik und Applaus für die Helfer in der Corona-Krise. Hier in der Brandenburger Vorstadt und an vielen anderen Orten in der Stadt sagt man Danke! Tolle Aktion 😍 Gepostet von MAZ Potsdam am Freitag, 20. März 2020

Doch damit nicht genug, stimmten zwei Geigerinnen Volks- und Kirchenlieder an, die in der Wendezeit gesungen worden sind als Zeichen des Widerstandes und des Durchhaltens. Das berühmte „Dona Nobis Pacem“ der Demokratiebewegung schallte ebenso durch die Bürgerhausstraße wie „Zwei kleine Wölfe im Dunkeln“ als populäres Kinderlied und der Romantik-Klassiker „Der Mond ist aufgegangen“ – sogar mit den weitgehend unbekannten Strophen.

Das spontane Konzert endete mit dem Ruf von Fenster zu Fenster, von Balkon zu Balkon, von Straßenseite zu Straßenseite: „Bis morgen! Bleibt alle gesund!“

Von Rainer Schüler