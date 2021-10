Potsdam

Als am Dienstag die diesjährigen Preisträger des Physik-Nobelpreises bekanntgegeben wurden, sorgte das am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) für helle Aufregung. Denn der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann gehörte vor 30 Jahren zu den Gründern des PIK.

Der Forscher leitete vor 30 Jahren das Gründungskomitee der Potsdamer Einrichtung, an dem seit 1992 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen die ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen des menschengemachten Klimawandels untersuchen.

„Wir schulden ihm mehr, als Worte sagen können“, teilten die beiden PIK-Direktoren Johan Rockström und Ottmar Edenhofer am Dienstag mit. Die Auszeichnung für Hasselmann sei eine „fantastische Anerkennung dafür, wie fundamental die Erdsystemmodellierung unser Verständnis der enormen Risiken des Klimawandels vorangebracht hat“, sagten sie.

„Einer unserer Helden“

„Klaus Hasselmann ist wirklich einer der Helden unseres Forschungsfeldes, er ist einer der Gründer der modernen Klimawissenschaft – und auch einer der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, denn er gehörte zu der kleinen Gruppe von Menschen, die sich vor 30 Jahren für die Schaffung unseres Instituts eingesetzt hat“, so Rockström und Edenhofer.

Hasselmann wurde nach eigenen Angaben von seiner Auszeichnung mit dem Physik-Nobelpreis völlig überrascht. Er verstehe das noch nicht richtig, aber es sei eine fantastische Überraschung, den Nobelpreis zu bekommen, sagte der 89-Jährige am Dienstag der schwedischen Nachrichtenagentur TT, nachdem er unmittelbar zuvor von seiner Auszeichnung erfahren hatte.

Hasselmann ganz perplex

„Ich habe das erst vor fünf Minuten gehört. Ich versuche weiterhin, das zu begreifen“, sagte er. Wie er den Nobelpreis feiern werde, wisse er noch nicht richtig. „Zuerst muss ich Luft holen und sehen, was passiert“, sagte er laut TT.

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an Hasselmann, den in den USA forschenden Japaner Syukuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi für physikalische Modelle unter anderem zum Erdklima. Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980 000 Euro) pro Kategorie dotiert.

Von Rüdiger Braun und Torsten Gellner