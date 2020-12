Potsdam

Unbekannte Personen haben in der Nacht vom 30. zum 31. Dezember drei Zugänge zum Potsdamer Park Babelsberg unpassierbar gemacht. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Donnerstag mit.

Sowohl am Havelhaus, am Pförtnerhaus II (Grenzstraße, Ecke Allee nach Glienicke) sowie an der sogenannten Verdeckten Pforte (Mühlenstraße) seien die Zylinderschlösser der Toranlagen verklebt worden, die sich infolgedessen nicht mehr öffnen lassen. Der Schaden kann erst am 4. Januar 2021 behoben werden. Die Stiftung bittet deswegen alle Besucher, bis dahin die anderen Parkeingänge zu nutzen. Eine entsprechende Beschilderung sei vorhanden.

Von MAZonline