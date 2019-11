Potsdam

Wer in Potsdam die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – eine spezielle Form der Sozialhilfe – beantragen möchte, muss in den kommenden Wochen mit einer eingeschränkten Beratung und Unterstützung rechnen. Grund ist die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Für die Sozialhilfeträger bedeutet dies laut der Potsdamer Stadtverwaltung, dass 1000 Leistungsfälle neu ins System eingepflegt werden müssen. Eine zügige und zuverlässige Bearbeitung sei notwendig, damit Geldleistungen auch weiterhin pünktlich zum 1. Januar 2020 ausgezahlt werden können.

Die Erreichbarkeit per Mail ist gewährleistet

Aus diesem Grunde werde sich die Arbeitsgruppe „Teilhabe für Menschen mit Behinderungen“ bis Ende des Jahres intensiv mit dieser Systemumstellung befassen und die Mitarbeitenden teilweise von anderen Aufgaben abziehen. „Wir bitten um Verständnis, dass die Arbeitsgruppe im Haus 2 der Stadtverwaltung Potsdam deshalb ab sofort bis zum 13. Dezember 2019 für persönliche Vorsprachen und Beratungen an den Sprechtagen nur noch eingeschränkt zur Verfügung steht“, teilt das Rathaus mit. Die Erreichbarkeit per Mail sei gewährleistet. Außerdem werde eine Notbesetzung auch an den Sprechtagen für die Aufnahme von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger Sorge tragen.

Eine persönliche Vorsprache wird empfohlen

Die Eingliederungshilfe richtet sich speziell an Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung, sofern diese in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt sind. Die Eingliederungshilfe dient dem Zweck, die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen so die Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen – sie kann allerdings nur geleistet werden, wenn die betroffene Person sich nicht selbst helfen oder die notwendige Unterstützung nicht durch vorrangige Dritte, etwa durch Angehörige oder Sozialversicherungsträger, erlangen kann. Potsdamer Bürger, die diese Hilfe beantragen möchten, können sich an den Bereich Gesundheitssoziale Dienste des Fachbereiches Soziales und Gesundheit der Stadtverwaltung Potsdam wenden und kostenlos die Beratung und Unterstützung der Arbeitsgruppen Eingliederungshilfe nutzen. Die Mitarbeiter betrachten jede Beratung, jeden Antrag individuell, so dass sich eine persönliche Vorsprache empfiehlt.

Von MAZonline