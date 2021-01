Potsdam

Lange ist sie erwartet worden, nun liegt der Entwurf der neuen Corona-Eindämmungsverordnung für das Land Brandenburg vor. Neben verschiedenen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus – so darf das Haus nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen werden – steht fest: In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer eingeschränkt. Dies gilt solange, bis die Inzidenz mindestens sechs Tage am Stück unter 200 liegt.

Das bedeuten die Einschränkungen für Potsdamer

In Potsdam liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 226,8 – damit wird die Landeshauptstadt von den neuen Einschränkung betroffen sein. Unklar war bisher, ob die Wohnadresse oder die Stadtgrenze als Ausgangspunkt für den 15-Kilometer-Radius gilt. Der Verordnungs-Entwurf bringt Klarheit: Für Potsdam – und alle anderen betroffenen Regionen in Brandenburg – ist die Stadtgrenze (bei Landkreisen die Kreisgrenze) ausschlaggebend.

Der von dort aus gezogene 15-Kilometer-Radius darf genau wie das Haus in Potsdam nur noch in Ausnahmefällen verlassen werden: Dazu zählen unter anderem der Besuch von Partnern oder unterstützungsbedürftigen Personen, die „Inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Leistungen“, die Versorgung von Tieren, der Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt sowie die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Ausdrücklich nicht verlassen werden darf der 15-Kilometer-Kreis zur „Ausübung von Sport“ und zur „Bewegung an der frischen Luft“.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte sich am Mittwoch eine andere Lösung gewünscht und erklärt: „Wenn diese Regelung Tagesausausflüge reduzieren soll, muss sie an die Wohnadresse des Einzelnen und nicht an die Stadtgrenze gekoppelt sein. Berlin und Brandenburg sollten hier eine gemeinsame Regelung haben.“ Zu dem nun vorgelegten Entwurf erklärt er Donnerstagabend auf MAZ-Anfrage: „Das ist eine sehr weitläufige Auslegung, die der Situation im ländlichen Raum vom Brandenburg Rechnung trägt, aber dadurch natürlich wenig Beschränkung bringt.“

So sieht der 15-Kilometer-Radius für Potsdam aus:

Stadtgrenze im Norden: Der 15-Kilometer-Radius – gemessen von der nördlichen Stadtgrenze Potsdams (der rote Punkt markiert die Stadtgrenze) – reicht bis Schönwalde-Glien, Nauen und bis weit hinter Brieselang. Auch nach Falkensee können Potsdamer ohne Einschränkungen weiterhin reisen.

Der 15-Kilometer-Radius von der nördlichen Potsdamer Stadtgrenze aus gemessen. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Westen: Zieht man den 15-Kilometer-Radius um einen der westlichen Punkte Potsdams – in diesem Fall am Ufer des Zernsees in Golm – zeigt sich, dass ein Ausflug nach Groß Kreutz, Ketzin oder Damsdorf sowie in das gesamte Werderaner Stadtgebiet noch problemlos möglich ist, ein Stadtspaziergang durch Brandenburg an der Havel allerdings tabu ist – ebenso wie ein Bummel in Kloster Lehnin.

Der 15-Kilometer-Radius von der westlichen Potsdamer Stadtgrenze in Golm. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Nordwesten: Die Eingemeindung etlicher kleinerer Dörfer in der Vergangenheit der Stadt sorgt dafür, dass die Stadtgrenze zum Teil sehr weit außerhalb des Zentrums liegt – wie im Nordwesten. Dort liegt die Stadtgrenze (roter Punkt) westlich von Uetz-Paaren. Zieht man dort den 15-Kilometer-Radius, reicht der Kreis bis Nauen.

Der 15-Kilometer-Radius – gemessen von der nord-westlichen Stadtgrenze bei Uetz-Paaren. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Süden: Folgt man der Michendorfer Chaussee erreicht man die südliche Stadtgrenze Potsdams. Der 15-Kilometer-Radius – gemessen etwa vom Standort des Tierheims – reicht in südlicher Richtung bis hinter Beelitz. Damit sind Ausflüge etwa nach Michendorf, Beelitz, Fichtenwalde, Schwielowsee, Ferch oder auch Werder kein Problem.

Der 15-Kilometer-Radius – gemessen von der südlichen Stadtgrenze an der Michendorfer Chaussee. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Südosten: Zieht man den Radius im Potsdamer Südosten – in Drewitz etwas südlich der Trebbiner Straße – reicht der Kreis bis hinter Ludwigsfelde und die Berliner Stadtgrenze, auch Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf wären im freien Bewegungsradius.

Der 15-Kilometer-Radius – gemessen der Stadtgrenze im Südosten im Potsdamer Stadtteil Drewitz. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Osten: Zieht man den 15-Kilometer-Radius in Neubabelsberg an einer der südlichen Stadtgrenzen Potsdams, zeigt sich deutlich, dass eine uneingeschränkte Reise nach Berlin möglich ist. Dort wird die 15-Kilometer-Regel aktuell nicht greifen, denn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt liegt derzeit deutlich unter 200.

Der 15-Kilometer-Radius ums alte Rathaus in Babelsberg. Quelle: calcmaps.com

Stadtgrenze im Nordosten: Groß Glienicke ist der nordöstlichste Stadtteil Potsdams, von dort reicht der 15-Kilometer-Radius ebenfalls bis weit nach Berlin im Nordosten.

Der 15-Kilometer-Radius – gemessen der Stadtgrenze in Groß Glienicke im Nordosten Potsdams. Quelle: calcmaps.com

Zusammengefasst lässt sich also festhalten: Potsdamer können ohne Einschränkungen – und gemessen an unserer groben Beispielberechnung – weiterhin zum Spazierengehen bis hinter Bieselang und Schönwalde-Glien im Norden reisen, bis nach Nauen im Nordwesten, bis hinter Groß Kreutz im Westen, Beelitz im Süden und Ludwigsfelde im Osten.

