Innenstadt

Der Platz der Einheit und der Alte Markt werden derzeit von der Polizei videoüberwacht. Die Hinweisschilder für die Bevölkerung auf diese Maßnahme sind dürftig, über den Umfang und Details der Überwachung schweigt sich die Staatskanzlei noch aus. Die Landesdatenschutzbeauftragte zweifelt an der Rechtmäßigkeit.

Der Rechtsstaat ist zu bequem für seine eigenen Regeln

Überwachungskameras befinden sich vielerorts, nicht zuletzt immer häufiger an Privatgebäuden. Ich bezweifle, dass Firmen und Hausbesitzer die Kameras stets so einrichten, wie der Gesetzgeber es verlangt. Da werden für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl vermutlich zahllose öffentliche Wege illegal aufgenommen. Die Debatte um die Wirkung von Kameras auf Kriminelle („Überwachung verhindert keine Straftaten“) oder auf unschuldige Bürger („Wer nichts anstellt, dem kann die Überwachung doch egal sein“) spielt in diesem Fall keine Rolle.

Viele Gründe – aber reichen sie

Bei der Überwachung der Einheitsexpo geht es um die Informationspolitik der Regierung. Womöglich muss die Ausstellung zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit besonders geschützt werden. Vielleicht können auch große Menschen-Ansammlungen, die wegen der Corona-Pandemie gerade unerwünscht sind, damit schnell aufgelöst werden. Oder es wird auf bequeme Art und Weise kompensiert, dass es nicht genügend Sicherheitskräfte gibt, weil die Expo so weitläufig ist.

Überwachung nicht im Sinne der Freiheits-Feier

Keiner dieser Gründe entlässt die Regierung aus der Verantwortung gegenüber den Bürgern und entbindet sie von den eigenen Regeln – gerade, wenn gefeiert wird, dass vor 30 Jahren endlich alle Deutschen in den Genuss des Rechtsstaats kamen. Ein paar besser gestaltete Hinweisschilder mehr und eine Erklärung, was warum wie lange gespeichert wird – schon müsste niemand mutmaßen. Und dann kann auch über die tatsächliche Notwendigkeit der Überwachung gesprochen werden.

Von Peter Degener