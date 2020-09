Innenstadt

Im Rahmen des Veranstaltungsreigens zum Tag der Deutschen Einheit ist auch an der Baustelle des Garnisonkirchturms an der Breiten Straße vom 2. bis 4. Oktober ein vielfältiges Programm geplant: Mit dabei ist Ausnahmesportlerin und Produzentin Katarina Witt.

Bei einem Zeitzeugen-Interview wird die Ex-Eiskunstläuferin, die als zweimalige Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin Furore machte, am 3. Oktober ab 15 Uhr zu Gast auf der Bühne sein. 2005 initiierte sie die Katarina-Witt-Stiftung, die unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ vorwiegend Kinder unterstützt. Zu Witts unternehmerischen Projekten zählt unter anderem das Sportstudio „Kurvenstar“ in der Schiffbauergasse. 2018 äußerte sich Witt öffentlich zum Wiederaufbauprojekt Garnisonkirche, das sie unterstützt. „Mir ist die Aufarbeitung der Geschichte einfach wichtig“, erklärte sie.

Anzeige

Katarina Witt. Quelle: dpa-Zentralbild

Weitere MAZ+ Artikel

Weitere Gäste auf der Zeitzeugen-Bühne werden am 3. Oktober der Historiker Thomas Wernicke – ab 14 Uhr – sowie Barbara Kuster sein. Kuster, Kabarettistin und Sprecherin der BI Mitteschön, ist ab 16 Uhr auf der Bühne. Um 18 Uhr folgt ein Gottesdienst zum Sonntagsauftakt: Unter dem Titel „Jazz und Kunst ,Make it great again?’“ ist das Sara-Pieper-Trio mit dem Werk „Der Turmbau zu Babel“ des Schweden Peder Gowenius zu hören. Die Texte stammen von Cornelia Radeke-Engst, Pfarrerin an der Nagelkreuzkapelle.

Barbara Kuster. Quelle: WDR Kommunikation/Redaktion Bild

Bereits am 2. Oktober finden von 15.30 bis 18 Uhr die Projektpräsentationen „Die Macht der Bilder“ sowie „Ost-West: (k)eine Einheit?!“mit Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern aus Potsdam und Berlin statt. Gleich anschließend wird um 18 Uhr die Ausstellung „Blickwinkel Potsdam_1.0“ von Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) eröffnet, die die Schirmherrschaft inne hat. Am 4. Oktober spielt ab 11 Uhr das Trio Mueckenheimer unter anderem Klezmer-Musik anlässlich des jüdischen Laubhüttenfestes. Vorgetragen werden Texte aus der chassidischen Tradition des Ostjudentums.

Thomas Wernicke, hier mit Stadtführerin und Moderatorin Susanne Fienhold Sheen bei einer Veranstaltung 2019 des Förderverein des Potsdam-Museums aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Ildiko Röd