Potsdam

Die Ideen für die von langer Hand geplante Feier zum 30sten Jubiläum der Deutschen Einheit im Herbst in Potsdam mussten pandemiebedingt allesamt geändert werden. Nun hat das Rathaus bekanntgegeben, wie sich die Landeshauptstadt während der 30-tägigen Einheits-Expo präsentieren will: Als moderne, weltoffene Stadt.

Unterhaltsam und innovativ

Zentral stehen dabei die Elemente Stadtgeschichte und Unesco-Welterbe, Film, Wissenschaft und Lebensqualität . „Wir interpretieren sie modern, unterhaltsam und innovativ“, sagt der Baubeigeordnete Bernd Rubelt. „Es war eine besondere Herausforderung, der sich das Land und die Stadt Potsdam gestellt haben“, so Rubelt. Das Konzept sei gänzlich neu aufgestellt worden, indem von der ursprünglich geplanten Wochenend-Feier zu einer den ganzen Monat andauernden Ausstellung umgeschwenkt wurde. Potsdam als Gastgeber will sich dabei auf seine Stärken konzentrieren. „Nachhaltigkeit und Partizipation, Kooperation und Weltoffenheit haben unsere Stadt geprägt. Es ist eine Menge Identität der Stadt in unseren Ideen“, so Rubelt weiter. „Wichtig ist aber, die derzeitige Lage zu antizipieren, also die Situation genau zu erkennen, unter der wir solche Veranstaltungen unter den jetzigen Vorzeichen machen können.“ Deshalb sind auch die städtischen Einheitsveranstaltungen zeitlich dezentral und auf eine Verteilung der Besucherströme angelegt.

Räumlich liegt der Fokus voll auf der alten Stadtmitte: Das Filmmuseum und die daneben gelegenen Baufelder für die künftige Synagoge und den Block III bilden den Großteil der Ausstellungsflächen. Schon am 29. August wird der rote Bauzaun am Block III eine Fotoausstellung unter dem Motto „ Potsdam. Einzigartig. L(i)ebenswert.“ zeigen. „Weil viele Besucher vor allem in der Innenstadt bleiben, wollen wir hier viel von der Stadt zeigen“, erklärt die Marketingchefin im Potsdamer Rathaus, Sigrid Sommer. Gleich gegenüber, an der Synagogenbaustelle, gibt es eine Ausstellung zur einmaligen Potsdamer Filmgeschichte zu sehen – die gerade erst vorgestellten Werke aus dem geplanten Boulevard des Films finden hier Platz.Aber auch die Filmgeschichte in der NS-Zeit, als in Babelsberg Propagandafilme entstanden und jüdische Filmschaffende fast ausnahmslos nicht mehr arbeiten konnten, soll nicht ausgespart bleiben.

Ausstellungen en masse

Das Potsdam Museum wartet ab dem 5. September mit der Fotoausstellung „Neunundachtzig/Neunzig“ auf. Momentaufnahmen aus dem letzten DDR-Jahr in Potsdam versprechen überraschende Einblicke. Das Rechenzentrum indes wird mit seiner „30 Jahre, 30 Paare“-Schau ebenfalls ab dem 5. September romantisch. Die Geschichten von Ost-West-Paaren sei eine „unheimlich emotionale Annäherung“, sagt Sigrid Sommer. „Damit machen das Rechenzentrum und seine Künstler der Stadt ein großes Geschenk und auch sich selbst, schließlich wird das Kreativhaus zugleich fünf Jahre alt“, sagt sie.

An der Haltestelle Alter Markt lädt eine Präsentation auf einer Videowand zur Reflexion Potsdamer und Brandenburger Geschichte ein. Dabei wird Potsdams Weg hin zu einer toleranten und weltoffenen Stadt durch verschiedene Wegmarken der Stadtgeschichte aufgezeigt: das Edikt von Potsdam von 1685, die Aktivitäten des seit 2002 bestehenden Bündnisses „ Potsdam! bekennt Farbe“, das neue Potsdamer Toleranzedikt von 2008 und den Leitbildanspruch der Landeshauptstadt von 2016 aufgreifend, eine „Stadt für alle“ zu sein.

Gleich drei Installationen stehen ab dem 8. September vor dem Filmmuseum. Mit der Präsentation „Das filmische Gesicht der Stadt Potsdam“ wird unter anderem die Frage beantwortet, warum in der Gartenstadt Drewitz zahlreiche Straßennamen etwas mit dem Film zu tun haben. Diese Präsentation wird durch Führungen ergänzt und soll später auch in Drewitz zu sehen sein. Den Link zur Wissenschaft stellt nicht nur diese Installation her, sondern auch die Open-Air-Ausstellung des Vereins pro Wissen Potsdam am Bauzaun neben dem Bildungsforum: „Nachgefragt! Brandenburger Kinder fragen – Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antworten“ zeigt Illustrationen und Antworten aus dem Kinderfragenheft, das eigens für den Tag der Deutschen Einheit in hoher Auflage produziert und an alle Grundschüler im Land verteilt worden ist.

Die beiden anderen Installationen vor dem Filmmuseum entführen in die Welt der Phantasie und in Potsdamer Geschichte. Erstmals ist es gelungen, dass der japanische Künstler Masashi Hattori außerhalb seines Heimatlandes zwei 3-D-Trickart-Bilder in einer Open-Air-Installation realisiert. „Der Gast schwebt dann auf auf dem fliegenden Teppich des Sandmännchens oder ist bei einem Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke mittendrin“, schwärmt Sigrid Sommer. Die Freude im Rathaus jedenfalls ist groß: „Ich bin neugierig auf die Exponate der 16 Bundesländer und der anderen Aussteller und ich freue mich auf die Begegnung mit den Gästen“, sagt Bernd Rubelt.

Von Saskia Kirf