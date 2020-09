Innenstadt

Der Wochenmarkt auf dem Bassinplatz ist am nächsten Wochenende wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit abgesagt. Das hat das Rathaus mitgeteilt.

Zur Vorbereitung und Durchführung des Festaktes zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit werde der Platz Am Bassin für den Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul abgesperrt sein.

Aus diesem Grund werde der Wochenmarkt Am Bassin am Freitag, 2. Oktober und am Samstag, 3. Oktober nicht stattfinden können. Der Markt öffne ab 5. Oktober wieder wie gewohnt.

Von LR Potsdam