Innenstadt

Die Landeshauptstadt feiert 30 Jahre deutsche Einheit – und die Potsdamer Bürgerstiftung feiert nicht nur mit, sondern hat ein eigenes, hochkarätig besetztes Programm aufgelegt, mit dem die Wiedervereinigung noch greifbarer werden soll. Im temporären Domizil der Stiftung, dem ehemaligen Klosterkeller in der Innenstadt, finden einen Monat lang täglich Lesungen, Talks, Konzerte und DJ-Sets im „ Einheizstream“ statt.

Auch Livemusik steht auf dem Programm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Die Inhalte sind dabei nicht nur vor Ort zu erleben – im Klosterkeller stehen im Einklang mit den Corona-Beschränkungen einige Plätze zur Verfügung, außerdem darf und soll an den offenen Fenstern gelauscht werden – sondern sind allesamt auch online verfügbar, eben im Stream. Zu Gast sind unter anderem der Pfarrer und Ex-Bildungsminister Steffen Reiche, die Autorin Lea Streisand, Potsdams Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel und die Radio Eins-Moderatoren Knut Elstermann und Andreas Ulrich.

Weitere MAZ+ Artikel

Kulturhungriges Potsdamer Publikum

Die Vorsitzende der Bürgerstiftung, Marie-Luise Glahr, weiß selbst nicht ganz genau, wie die zahlreichen Promis ins Programm kamen. „Es hat einfach jeder zugesagt, den wir gefragt haben, alle hatten Lust“, sagt sie. „Das ist natürlich ganz fantastisch, denn als Bürgerstiftung stehen wir ja für die große Bandbreite in der Stadt, die sich auch im Programm des Einheizstreams widerspiegelt.“ Sie spüre, sagt Marie-Luise Glahr, dass die Potsdamer nach der Corona-Zwangspause kulturhungrig seien. „Die Bürger wollen rausgehen und etwas erleben, zugleich sind aber auch die Kulturschaffenden durch die Veranstaltungsabsagen extrem hart von dieser Krise betroffen.“ Mit den pandemiefreundlichen Auftritten sollen auch die Künstler unterstützt werden, betont Glahr.

An der Bar gibt es Snacks und Getränke, aber keine Konsumpflicht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch der Klosterkeller selbst, der vielen Potsdamern am Herzen liegt, wird ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: Am 2. Oktober gibt es die Chance, Geschichten aus dem ehemaligen Traditionsrestaurant zu hören – und zu erzählen. „Es kommen wirklich oft menschen rein, die genau das machen, die uns ihre Geschichte zu diesem Ort erzählen“, sagt Marie-Luise Glahr. da gibt es die Erinnerungen, wie man 1967 an der Bar die Liebe fürs Leben fand, wie man nächtelang ohne Sperrstunde durchtanzte. „Diesen berührenden Geschichten wollen wir einen Raum geben, denn es ist uns auch wichtig, mit diesem Haus verwurzelt zu sein, auch wenn wir nur auf Zeit hier sind.“

Zwischennutzer im künftigen Kreativhaus

Nur bis Ende Januar kann die Bürgerstiftung im Klosterkeller verweilen und ihr Begegnungszentrum Buntes B betreiben, der Standort war von Anfang an als Zwischenlösung angelegt, bis die Gaststätte vom Projektentwickler Gockenweiß zum Kreativhaus gemacht wird. Bevor die Räume in der Friedrich-Ebert-Straße zur Verfügung standen, hatte die Stiftung in Marie-Luise Glahrs Privatwohnung gearbeitet, um die Zukunft macht sie sich keine Sorgen. „Wir haben bereits zwei schöne Angebote aus der City“, sagt sie, „denn es hat sich einfach herumgesprochen, dass wir eine große Anziehungskraft haben und in der Lage sind, Ecken ganz neu zu denken und zu beleben.“

Beteiligen, beleben, bewegen, begeistern – die Ansprüche der Bürgerstiftung an sich selbst sind hoch. Aber das Konzept geht auf, allabendlich sind die Bänke vor dem Haus gut gefüllt. Was Marie-Luise Glahr besonders freut ist, dass sich besonders die Potsdamer Jugend einbringt. Als Mutter zweier Teenagertöchter weiß Glahr genau, dass es in der Stadt nur noch wenige Anlaufpunkte für Schülerinnen und Studierende gibt. „Hier tagt Fridays for Future, Schüler haben ehrenamtlich alles neu gestrichen, sie merken einfach, dass sie das, was ihnen fehlt, hier selbst gestalten können und dass zugleich kein Komsumdruck herrscht, so dass jeder teilhaben kann“, erklärt sie den großen Zulauf junger Potsdamer.

Lauschen am Fenster: Die Bänke vor dem Klosterkeller sind allabendlich gut gefüllt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und die Einheit? Die gebürtige Süddeutsche Glahr sagt, sie sei mittlerweile länger in Potsdam als in ihrem Herkunftsort. „Es ist spannend, wenn ich dort beim Klassentreffen bin, verteidige ich den Osten und hier nervt mich das West-Bashing“, sagt sie. „Dabei ist doch nicht die Frage, wo jemand geboren ist, sondern was für ein mensch man ist, wie konstruktiv man ist, wie man sich einbringt.“ Für Glahr ist die wichtigste Frage 30 Jahre nach der Einheit nicht mehr die nach Ost und West. „Klar, die Einheit ist ein Grund zum Feiern, aber es ist eben auch nicht alles schwarz-rot-gold, was glänzt“, sagt sie. „Denn Einheit muss man leben, sie besteht aus Gemeinschaft.“

Das ganze Programm und den Link zum Stream finden Sie auf www.einheizstream.de

Von Saskia Kirf