Nach der Absage des Oktoberfests in München mehren sich die Anzeichen, dass auch die zentralen Einheitsfeierlichkeiten rund um den 3. Oktober in Potsdam nicht wie geplant stattfinden können. Das Land Brandenburg als Gastgeber prüft inzwischen Alternativen, wie Regierungssprecher Florian Engels mitteilte. „Der Vorbereitungsstand insbesondere für den Festakt und das Bürgerfest war bis zum März gut. Seitdem denken wir zunehmend auch in Alternativen“, sagte er am Dienstag.

„Ich habe die Hoffnung, dass es uns trotz Corona-Pandemie gelingt, das historische Jubiläum repräsentativ zu gestalten - auch wenn wir die Art und Weise der Inszenierung wahrscheinlich den Gegebenheiten anpassen müssen. Daran arbeiten wir“, sagte er. Entscheidungen würden unter Betrachtung der Lageentwicklung in den kommenden Wochen getroffen, so Engels.

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) sprach von einer schweren Entscheidung. Das Kabinett werde sich im Mai mit dem Thema Großveranstaltungen befassen. Dabei stehe auch im Raum, ob man diese besondere Einheitsfeier nicht auch im 31. Jahr feiern könne – also erst im Jahr 2021. „Dem will ich aber nicht vorgreifen“, sagte Stübgen am Dienstagmittag in Potsdam.

Brandenburg ist in diesem Jahr turnusgemäß Gastgeber der Einheitsfeierlichkeiten. Zu dem zweitägigen Bürgerfest am 3. und 4. Oktober werden in der Landeshauptstadt Potsdam eine halbe Million Menschen erwartet.

