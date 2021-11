Potsdam-Am Stern

Was passiert mit dem Jagdschloss am Stern in Potsdam? Jetzt liegt ein Nutzungskonzept vor, das die Interessen von Stadt, Förderverein und Schlösserstiftung unter einen Hut bringen soll.

Sanierung bis 2030 des Schlosses in Potsdam

Wie die Stadt mitteilt, haben die Beteiligten ein „gemeinsames Zielbild“ erarbeitet, das am 1. Dezember den Stadtverordneten vorgelegt wird – zur Kenntnis, nicht zur Beschlussfassung. Es sehe vor, „ein Gesamtkonzept für alle Teile des Gebäudeensembles umzusetzen, Nutzungsarten mit Respekt vor dem historischen Ort zu suchen, Flächen für die museale Nutzung des Schlosses und die Zwecke des Fördervereins zu sichern sowie das Jagdschloss Stern als Identifikationspunkt im Stadtteil und Treffpunkt der Bewohnerschaft zu stärken“, schreibt die Stadt.

Kastellanhaus am Jagdschloss Stern Quelle: Bernd Gartenschläger

Außerdem ein klares Sanierungsziel: Das Jagdschloss-Ensemble soll zum eigenen 300. Jahrestag 2030 hergerichtet sein und neu genutzt werden.

Sicher ist: Die Schlösserstiftung will das Ensemble nicht selbst betreiben. Sie strebt „eine Verpachtung oder Vermietung der baulichen Anlagen außerhalb des eigentlichen Schlosses“ an. „Mit der Vorlage dieses Zielbildes kann nun an Interessenten herangetreten werden, die das Kastellanhaus oder das Hauptmannhaus des Jagdschlosses Stern nutzen oder betreiben wollen“, sagt Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Kastellanhaus am Jagdschloss Stern. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zudem soll das Jagdschloss ein Treffpunkt für den Stadtteil sein. „Es ist das gemeinsame Anliegen von Stadt, Stiftung und Förderverein, dem Jagdschloss Stern seine Bedeutung für die Potsdamerinnen und Potsdamer – gerade in den angrenzenden Wohngebieten – zurückzugeben“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der das Zielbild einen „Zwischenschritt“ nennt.

Einen wichtigen Ausschlag dafür, dass sich im Jagdschloss-Ensemble etwas tut, war die Förderzusage des Bundes. Wie berichtet, hatte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages im November 2019 beschlossen, die Revitalisierung des Ensembles „Jagdschloss Stern“ mit 2,9 Millionen Euro zu fördern. Diese Summe decke etwa die Hälfte der von der Schlösserstiftung geschätzten Gesamtbaukosten ab – allerdings steigen die Baupreise weiter deutlich. Offen war lange die Gegenfinanzierung.

Bernd Küster, Vorsitzender des Fördervereins. Quelle: Varvara Smirnova

Zur Deckung des Eigenanteils finden derzeit Gespräche zwischen der Stadt und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg statt. Vor einem Jahr hatte der städtische Hauptausschuss beschlossen, dass sich die Stadt an der Finanzierung beteiligt.

„Mit der Zusage des Bundes, Mittel für das Jagdschloss Stern zur Verfügung zu stellen, ist eine Tür aufgestoßen worden. Darauf haben wir als Förderverein lange hingearbeitet“, sagt Vereinsvorsitzender Bernd Küster. „Das nun vorliegende gemeinsame Zielbild für die zukünftige Nutzung bietet den richtigen Rahmen für die Zukunft des Jagdschlosses Stern.“

