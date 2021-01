Potsdam

Die Eindämmungsverordnung des Landes ist eindeutig: „Verkaufsstellen des Einzelhandels sind für den Publikumsverkehr zu schließen“, steht dort. Nur noch die Geschäfte, die den täglichen Bedarf an Gütern decken, dürfen öffnen. Supermärkte und Drogerien gehören dazu, Buchläden und Fahrradwerkstätten. Doch was, wenn die Kinder einen Wachstumsschub haben und nichts mehr passt? Oder wenn die eigene Hose den geist aufgibt?

Hier können Sie auch im Lockdown shoppen

Sowohl bei „Frau Paul“ als auch bei „herrmanns – Männermode ist es möglich“ ist es möglich, Ware zu bestellen. Wie Inhaber Dirk Sadrinna mitteilt, können sich Kunden telefonisch oder online über www.fraupaul.de und www.herrmanns-maennermode.de melden und dann angeben, ob sie die bestellte Ware selbst abholen oder sich liefern lassen möchten. „Im Umkreis von 25 Kilometern liefern wir kostenfrei, auch die Retoure ist kostenfrei“, sagt Sadrinna. „Ist Selbstabholung gewünscht, kontaktieren wir den Kunden und vereinbaren ein Zeitfenster.“

Anzeige

Beratung via Skype , aber kein reiner Online-Shop

Auch der „Kinder-Schuh-Laden“ bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Bestellungen über ein Anfrageformular auf seiner Internetseite oder per Mail zu tätigen. „Auf unserer Internetseite gibt es außerdem eine Videoanleitung, wie die Füße am besten zu vermessen sind“, sagt Inhaberin Anna Heimann. „Wir suchen dann im Laden die am besten passenden Schuhe heraus, vermesse anhand der Messwerte die die Kunden uns übermittelt haben die Schuhe von innen aus und stellen eine Auswahl an unserer Pickupstation, die sich im „Bagels&Coffee“ in der Friedrich-Ebert-Straße befindet.“

Die Kunden können ihre Schuhe dann abholen und in Ruhe zu Hause anprobieren. „Wir beraten bei Bedarf per Telefon, Skype oder Zoom und alles was nicht passt oder gefällt stellen die Kunden wieder beim Bagels&Coffee ab.“ Außerdem können die Kunden Kleidung und Geschenkartikel bestellen. Ein reiner Onlineshop für Kinderschuhe ohne Beratung komme für Heimann nicht in Frage. „Das Verfahren ist für uns zwar eher aufwendig, aber es war im ersten Lockdown erfolgreich. Bei über 200 Bestellungen gab es nur fünf Retouren,“, sagt sie. „Wir bleiben dabei, hoffen aber sehr auf eine baldige Besserung der Gesamtsituation!“

Lockdown-Erfahrung ist bereits vorhanden

Ulrike Eisenreich hat an ihren Laden „Von Eisenreich“ in der Gutenbergstraße einen Zettel mit ihrer Telefonnummer geklebt, die sie auch auf ihrer Website angibt. „Die Kunden können anrufen und etwas bestellen“, sagt sie. Bereits im ersten Lockdown habe das gut funktioniert, in Einzelfällen berate sie auch persönlich. Nicht nur Kleidung bietet sie in ihrem Laden an, sondern auch Deko- und Haushaltsgegenstände. „Letztes Jahr zu Ostern habe ich ganz viele Produkte fotografiert und auf der Website zum Verkauf angeboten“, erzählt sie. Vielleicht lohnt sich das jetzt auch wieder.“

Große Ketten ohne Abholung

Große Modeketten wie H&M oder C&A bieten derzeit keinen Abholservice in den einzelnen Filialen an. Auf den entsprechenden Webseiten kann aber wie gewohnt Ware bestellt werden, die dann nach Hause geliefert werden. Im Potsdamer SternCenter sind grundsätzlich alle Bekleidungsgeschäfte geschlossen und bieten auch keinen Abholservice an, wie das Center auf Nachfrage mitteilte.

Lediglich beim ohnehin geöffneten dm-Drogeriemarkt sowie bei Media Markt könnten Produkte bestellt und vor Ort abgeholt werden. Das Gleiche gilt auch für den Saturn in den Bahnhofspassagen.

Auf der Website von Galeria-Karstadt-Kaufhof können derzeit ebenfalls verschiedene Produkte in die Potsdamer Filiale bestellt und dann dort abgeholt werden. Darauf weist ein großes Schild in der Brandenburger Straße hin.

Von Sarah Kugler