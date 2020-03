Plexiglasscheiben, Zugangsbeschränkungen, Atemschutz – Einkaufen in Zeiten von Corona

Innenstadt/Schlaatz

Potsdamer Geschäfte erhöhen ihre Sicherheitsstandards. Rewe-Betreiber Peter Lehmann, der am Schlaatz zwei Märkte führt, will Anfang kommender Woche Plexiglas-Scheiben zwischen die Kassierer und die Kunden hängen, um seine Mitarbeiter zu schützen. Auch die Reinigungshäufigkeit an den Wagen soll erhöht werden. Andere Supermärkte beschränken bereits den Zugang zu ihren Läden – eine Maßnahme, auf die Lehmann noch verzichten kann, weil in der Regel keine 50 Kunden gleichzeitig einkaufen. Das könne sich aber jederzeit ändern, sagt er.

Apotheker Hartmut Kulka hat schon vor Tagen Plexiglasscheiben in seinen beiden Apotheken installiert. „Wir wissen ja nie, ob wir einen Corona-Menschen vor uns haben, und im dichten Kontakt mit den Kunden müssen wir auch die Kunden vor uns schützen“, sagt er beim Ortstermin seiner der Lindenapotheke in Babelsberg.

Der REWE Markt von Sigfried Grube in der Potsdamer Markhalle in der Breiten Straße hat sich auf ihre Kunden in der Krisenzeit von Corona eingestellt. Jeder Kunde erhält einen desinfizierten Einkaufswagen oder Korb. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei Siegfried Grube im Markt-Center wird der Kundenstrom seit Mittwoch reguliert: Zeitweise steht je ein Mitarbeiter am Außen- und am Inneneingang und lässt nur so viele Kunden hinein wie auch den Markt verlassen – die Kontrolleure verständigen sich dazu per Sprechfunk. „Wenn überall 50 Personen als Obergrenze in geschlossenen Räumen gelten, gilt das auch für uns“, sagt Grube. Als sich am Mittwochmorgen jeweils rund 50 Käufer an den beiden Eingängen versammelt hatten, forderten Mitarbeiter sie bei Bedarf auf, mehr Abstand in der Schlange zu halten, ließen außerdem nur 25 Menschen pro Eingang in den Markt.

Regelmäßige Desinfektion

Die Mitarbeiter reinigen zudem fortwährend die Einkaufswagen reinigen, sodass jeder Kunde einen frisch desinfizierten Wagen bekommt. In mitgebrachte Taschen oder Beutel darf niemand mehr Ware packen. „Die Leute stellen das sonst immer wieder in die Auslagen, wenn sie weitere Ware aussuchen“, sagt Grube: „Und wir wissen nicht, was die vorher da drin hatten.“ Der Marktleiter streift selber durch seinen „Laden“ und achtet auf Abstand und Korbpflicht. Er mahnt Eltern, nicht mit der gesamten Familie einkaufen zu kommen. „Ich sehe ständig Vater, Mutter und drei Kinder. Lasst das bitte bleiben!“ Auch Schüler bittet er, nicht in Gruppen zu kommen, was täglich mehrfach geschehe. „Die werden auch pampig zu unseren Leuten, wenn wir sie bitten, auseinander zu gehen.“

An den Kassen läuft eine elektronische Aufforderung zum Abstandhalten, rote Streifen signalisieren den Kunden, dass sie nur von Streifen zu Streifen vorrücken sollen. „Das macht in Berlin-Mitte jeder“, sagt Grube: „Ich warte nicht, bis die Rewe-Zentrale das auch für Potsdam vorschreibt.“ Bis auf „zwei, drei Unbelehrbare“ habe das bislang gut geklappt. Und weil ein Kassierer bei 2600 Kunden am Mittwoch auf bis zu 600 Zahlkontakte mit Warenberührung kam, hat der Markt die Öffnungszeiten verkürzt auf 8 bis 20 Uhr, statt 7 bis 22 Uhr.

Warenversorgung stabil

Die Warenversorgung ist laut Grube stabil. Es könne „mal sein, dass etwas zwei Stunden nicht verfügbar ist, aber das kommt wieder rein“, sagt er. Toilettenpapier etwa werde auch dosiert wieder in die Regale geräumt. Er beobachte aber auch langsame wieder eine Normalisierung des Kaufverhaltens.

Und auch Discounter-Ketten stellen sich auf die Krise ein. Um die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einzuhalten, seien in Potsdamer Aldi-Märkten kurzfristig zusätzliche Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt worden, teilt ein Sprecher des Aldi-Nord-Konzerns auf MAZ-Anfrage mit. Außerdem würden Handschuhe „dort eingesetzt, wo es sinnvoll ist. Das kann an den Kassen und beim Einräumen der Regale sowie der Obst- und Gemüseauslagen sein“, so der Sprecher. Der Konzern sei zudem in Gesprächen mit Behörden, um den Einsatz von Atemschutzmasken oder Plexiglaswänden im Kassenbereich zu prüfen.

Um die Kunden zu sensibilisieren, habe man in den Aldi-Märkten Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen aufgehängt, außerdem Aufkleber auf dem Boden angebracht, die auf genügend Abstand an den Kassen hinweisen sollen. An der Kasse selbst soll – wenn möglich – kontaktlos mit der Karte bezahlt werden.

Auch Kaufland-Kunden werden auf die Hygiene-Empfehlungen hingewiesen. Deswegen werden auch an der Frischetheke keine eigenen Behältnisse mehr befüllt. An den Kassen würde aktuell „unter Hochdruck ein Spuckschutz“ an den Kassen angebracht, teilt eine Kaufland-Sprecherin mit. Es würde auch an Maßnahmen gearbeitet, um Kunden darauf hinzuweisen, während ihres Einkaufs zwei Meter Abstand zu anderen Kunden und den Mitarbeitern einzuhalten.

Lesen Sie mehr:

Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Corona: Erster Fall in Potsdamer Seniorenresidenz

Corona: Zelt am St. Josefs-Krankenhaus dient als zentrale Abstrichstelle

Von Rainer Schüler und Jan Russezki