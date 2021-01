Potsdam-Babelsberg

Samstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr im Zentrum von Babelsberg. Es ist grau, es nieselt leicht. Die MAZ ist unterwegs, um zu erfahren, wie die Einzelhändler mit dem harten Lockdown umgehen. Was haben sich die einfallen lassen, die schließen mussten? Bemerken die, die geöffnet haben dürfen, dass weniger Menschen unterwegs sind als sonst?

Los geht es in der Karl-Liebknecht-Straße 4, im Geschäft für Schreibwaren und Bürobedarf der Brüder Dirk und Kay Petermann. Ein Aufsteller vor dem Laden weist daraufhin, dass die Kunden anrufen, eine Mail schicken oder an der Ladentür klingeln können. „Das haben wir schon beim ersten Lockdown so gemacht“, erzählt Dirk Petermann. Den Umsatzverlust werde das sicher nicht ausgleichen aber man wollen den Kunden zeigen: „Wir sind für Sie da.“

Dirk Petermann: „Wir sind für Sie da.“ Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Kunden seien dankbar und kaufen vom Schulheft bis zur Druckerpatrone alles, was im Angebot ist. Auf der Suche nach einer Druckerpatrone ist gerade Thomas Moschcau. Der Babelsberger bekennt: „Ich könnte die auch im Drogeriemarkt kaufen. Ich mache das aber lieber hier und unterstütze so die Babelsberger Einzelhändler.

Per Telefon bestellen und an der Haustür kontaktlos bezahlen

Das ist auch Bernd Brouns wichtig. Er ist mit dem Fahrrad unterwegs und fotografiert gerade das Schild im Schaufenster der Firma Hermann Köhler in der Liebknechtstraße 6. Brouns braucht eine neue Pfanne. Zu Wochenbeginn wird er bei Inhaber Ralf Köhler anrufen deswegen und das neue Küchenutensil an der Haustür kontaktlos bezahlen und mitnehmen. Auch der Haushaltwarenhändler hat mit der Methode Anrufen-Schreiben-Klingeln im Frühjahr 2020 gute Erfahrungen gemacht.

Ralf Köhler zeigt seinen Kunden Waren im Schaufenster und berät sie telefonisch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Da er auch Produkte führt, bei denen die Kunden gern beraten werden möchten, hat er sich etwas Spezielles einfallen lassen. Er kommt mit den Dingen ins Schaufenster und telefoniert parallel mit den Kunden und beantwortet deren Fragen. „Wir lassen uns auf keinen Fall unterkriegen“, so der Inhaber eines der ältesten Geschäfte in Babelsberg. Es wurde bereits von seinem Ururopa gegründet. Im Januar sei im Handel allerdings traditionell weniger los.

Babelsberger unterstützen örtlichen Handel ganz bewusst

Das bestätigt auch Karin Kalus, die Inhaberin der Bürgel-Buchhandlung in der Hausnummer 12. „Es ist ruhiger, als vor Weihnachten. Wir merken jedoch genau, dass zurzeit viele Eltern mit ihren Kindern zu Hause sind. Es werden viele Kinder-, Vorschul- und Bastelbücher gekauft.“ Die Kunden seien dankbar, dass die Buchhandlung geöffnet ist. Das bestätigt eine Mutter von drei Kindern, die auf der Suche nach Hörspielen für das Trio ist. „Bibliotheken sind ja leider auch geschlossen, also unterstütze ich den örtlichen Buchhandel. Ich bestelle nicht online, damit unsere Händler nicht kaputt gehen“, lautet ihre Begründung.

Anna Vogler mit begehrten Kinderbüchern in der Bürgel-Buchhandlung. Quelle: Bernd Gartenschläger

Biegt man kurz aus der Liebknechtstraße ab, kommt man in die Garnstraße. Dort, in der Nummer 20 ist der „Fair verpackt“-Laden Kathi & Käthe. Das Geschäft darf öffnen und lebt vor allem von Stammkunden wie Marie Kauer. „Ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich hier nicht einkaufen könnte. Ich meide die Enge in den Supermärkten seit Pandemiebeginn. Hier werden alle Hygieneregeln vorbildlich eingehalten“, erzählt sie, während sie sich rote Linsen abfüllt.

Verkäuferin Karoline Sticher berichtet, dass man für Kunden, die dennoch nicht in den Laden kommen wollen, gewünschte Ware verpacke und übergebe. Bezahlt wird per Paypal. Insgesamt könne man nicht klagen. Wenn sie allerdings privat unterwegs sei, fiele ihr der traurige Anblick der Innenstädte schon auf.

Schokolade macht ja bekanntlich glücklich. Wer das ausprobieren will, kann das gleich in der Nachbarschaft, im Schokoladen. Der Laden ist gut besucht. Nur drei Kunden dürfen rein. So viele sind auch drin.

Kunden kaufen mehr regionale Produkte

Ein Samstagvormittagsrundgang darf nicht enden ohne einen Besuch auf Potsdams ältestem Bauernmarkt auf dem Weberplatz. Obwohl logischerweise nicht so viele Händler wie in der Hochsaison für Obst und Gemüse ihre Stände aufgebaut haben, ist der Markt gut besucht. Das freut auch Holger Sader aus Frankfurt (Oder). Der Gärtner kommt seit neun Jahren hierher und verkauft sein Obst und Gemüse. „Corona hat dazu geführt, dass die Kunden bewusst mehr Regionales kaufen“, hat Sader festgestellt. Die Warteschlange an seinem Stand bestätigt das.

Jede Woche von Thüringen zum Babelsberger Wochenmarkt: Fleischermeister Mike Müller. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch bei Fleischermeister Mike Müller aus dem Thüringischen Neustadt/Orla reißt die Schlange der Wartende nicht ab. Er kommt seit der Wende an jedem Samstag die 240 Kilometer aus seiner Heimatstadt nach Babelsberg gefahren, um Thüringer Wurst- und Fleischwaren zu verkaufen. Er hat zahlreiche Stammkunden, so wie Anja Klenke aus Berlin-Wannsee. Sie kommt seit etwa einem Jahr jedes Wochenende hierher. Außer bei Mike Müller kauft sie hier auch Obst und Gemüse.

Von Elvira Minack