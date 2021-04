Potsdam

Nur noch mit Termin und negativem Test: So lauten die seit Samstag bundesweiten Corona-Regeln in Bezug aufs Einkaufen in Geschäften, die nicht den täglichen Bedarf abdecken. Doch nicht zu allen Kunden ist die neue Verordnung schon durchgedrungen, Potsdams Händlerinnen und Händler standen am Montag teilweise mehrere Stunden alleine in ihren Läden.

„Es ist so tot, wie es nur tot sein kann“, sagt Patrick Großmann von den Potsdamer Espressionisten, der außerdem Mitglied der Potsdamer Händlervereinigung Ici ist. „Es ist quasi wie im Lockdown, aber das war eh klar.“ Die ewige Debatte um kommunale, landes- und bundesweite Regeln habe einfach niemandem geholfen, weil keiner mehr irgendwas weiß. „Einheitlichkeit wäre das Gebot der Stunde, die Folgen sind für uns sonst fatal.“ Durch die Verwirrung würden die Kunden erst recht zum Onlinehandel getrieben.

Ulrike Eisenreich: „Bei mir ist es leer“

„Es ist so viel Hin und Her, ich durchblicke das ja selbst nur gerade so und kann gut verstehen, dass viele Kunden das nicht verstehen“, sagt auch Ulrike Eisenreich, die den Laden „Von Eisenreich“ in der Gutenbergstraße betreibt. Sie öffnet ihren Laden deswegen auch erst ab 14 Uhr und hat bis 18 Uhr geöffnet. „Bei mir ist es leer, wer mit negativem Test vorbei kommt, kann dann auch einfach rein“, sagt sie. Ansonsten können Termine per Telefon mit ihr vereinbart werden.

Von einer ähnlichen Situation berichtet auch ein Mitarbeiter des Spielzeugladens „Pinocchio“ in den Bahnhofspassagen. Obwohl das Testcenter im UCI-Kino quasi direkt daneben liegt, bleiben die Kunden relativ zurückhaltend: „Das Angebot wird verhalten wahrgenommen“, sagt der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte am Montag. „Es war schonmal deutlich voller bei uns.“ Wie er sagt, könne man mit einem negativen Test auch spontan vor Ort vorbeikommen, der Laden führe Listen, sodass es nie zu viele Kunden eingelassen würden. Außerdem besteht weiter die Möglichkeit, Ware zu bestellen und vor Ort abzuholen.

Große Herausforderung für die Baumärkte

Die neue Verordnung, die seit Samstag gilt, besagt, dass zwischen einer Inzidenz von 100 und 150 das Einkaufen mit negativem Test und Terminbuchung, also nach dem sogenannten „Click & Meet“-Prinzip in allen Geschäften erlaubt ist. Da die Inzidenz in Potsdam aktuell bei 120, 89 liegt, darf der Einzelhandel also nach diesem Prinzip öffnen. Das gilt aufgrund der Bundesregelung künftig auch für Baumärkte, die in Brandenburg bisher normal geöffnet waren.

Wie Florian Preuß, Pressesprecher von Hornbach am Montag sagt, habe es wahrscheinlich deswegen am Sonntag bundesweit einen Ansturm an Onlinebestellungen gegeben. Insgesamt bestünde eine gewisse Zurückhaltung und Verunsicherung bei den Kunden – auch in Potsdam. „Wir sind natürlich gerade in der Hauptsaison, deswegen ist schon eine Nachfrage da, aber für uns ist das alles auch eine riesen Herausforderung.“ Günstig sei, dass sich direkt neben der Potsdamer Filiale in Marquardt ein Testcenter der Johanniter befinde. „Die Kunden sind dadurch auch spontan relativ flexibel.“

397 Kinder und Jugendliche in Quarantäne

Insgesamt ist in Bezug auf Corona in Potsdam keine Entspannung in Sicht: Von Sonntag zu Montag meldete die Stadt 15 neue Corona-Fälle. Allein 43 Kinder und Jugendliche sowie 10 Mitarbeitende aus Kitas und Schulen sind laut Rathaus positiv auf Corona getestet worden. 397 Kinder und Jugendliche sowie 51 Mitarbeitende aus Kitas und Schulen sind aktuell als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne.

In den beiden Potsdamer Kliniken werden derzeit 25 Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, davon 13 – das sind zwei mehr als noch am Vortag.

Von Sarah Kugler