Es ist fast ein bisschen unheimlich: Die Rolltreppe habe ich für mich allein und auch in der Herrenabteilung ist außer einer Verkäuferin niemand. Das Potsdamer Karstadt in der Brandenburger Straße ist am Dienstagvormittag relativ leer, nur vereinzelt betreten neue Kunden das Kaufhaus, die meisten von ihnen bleiben im Erdgeschoss. Andere werden an der Tür wieder weggeschickt, weil sie keinen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Seit Samstag gilt auch in Potsdam die Regelung, dass bei einem Inzidenzwert zwischen 100 und 150 Geschäfte für Kunden öffnen dürfen, die einen negativen Corona-Test vorweisen können und einen konkreten Termin für den entsprechenden Laden vereinbart haben. Aktuell beträgt die Inzidenz in Potsdam 117,6. Auch wer bereits seine zweite Impfung hinter sich hat, darf zumindest bei Karstadt einkaufen gehen, zwischen der letzten Spritze und dem Einkaufstermin müssen lediglich zwei Wochen liegen.

Hinweisschild bei Karstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Gefühl von Luxus

Ein älteres Ehepaar zeigt stolz den Impfausweis vor, es kann ohne gebuchten Termin rein. Der ist bei Karstadt in der Potsdamer Innenstadt nicht zwingend notwendig, am Eingang wird eine Liste geführt, in die man sich auch spontan eintragen kann. Ich selbst habe schon am Vorabend ein Zeitfenster online gebucht – gleich zur Öffnung um 10 Uhr mit einer Stunde Shoppingzeit – und werde nach Vorzeigen meines negativen Testes freundlich durchgewunken.

Als bekennender Shoppingmuffel habe ich mir eine Liste gemacht: Batterie der Armbanduhr auswechseln lassen, sommerliche Ohrringe finden, ein Geburtstagsgeschenk für meine Nichte besorgen und – davor graut es mir am meisten – eine neue Übergangsjacke kaufen. Um daran nicht frustriert zu scheitern, bitte ich eine Verkäuferin um Hilfe und erkläre ihr, was ich suche. Auch sie empfinde die Leere im Kaufhaus als leicht unheimlich, sagt sie. Dank Ihres Profiblicks werden wir sofort in der Männerabteilung fündig, nach zehn Minuten habe ich eine Jacke. Ohne Drängeln oder jemanden, der einen beim Posen vor dem Spiegel beobachtet. Ein Gefühl von Luxus kommt auf.

Der Spieleladen Galadriel in der Dortustraße hat derzeit nur samstags geöffnet. Quelle: Sarah Kugler

„Keiner weiß wirklich, was gerade gilt“

Bereits um 10.30 Uhr stehe ich wieder vor Karstadts Türen, mein Beutel ist neben der Jacke noch mit zwei Paar Ohrringen, zwei Dinos für meine Nichte und meiner wieder tickenden Uhr gefüllt. Am Eingang erfährt gerade eine Dame, dass sie einen negativen Testbefund fürs Einkaufen benötigt und reagiert empört: „So ein Stäbchen lasse ich mir nicht in die Nase bohren“, sagt sie und geht weiter. Eine andere ältere Dame würde gern einen neuen Trolli kaufen, der Griff ihres alten ist kaputt, doch auch sie hat kein Testergebnis. Sie will auch keins, das sei ihr zu viel Aufwand. Überhaupt findet die 1940 geborene Frau die Corona-Maßnahmen zu kompliziert, sie achte darauf, dass sie genug Vitamin C, D und B zu sich nehme, das würde schon reichen.

Ich ziehe weiter, möchte noch in den Spieleladen Galadriel und stelle fest, dass der zurzeit nur samstags geöffnet ist. Dafür darf man den Laden Kinderkram in der Dortustraße ohne Test und Termin besuchen – nur eine Maske muss aufgesetzt werden. „Wir haben eine Ausnahmeregelung, weil wir auch ein Babyfachmarkt sind“, sagt Inhaberin Anke Laube, „das heißt aber nicht, dass mehr Kunden kommen.“ Viele trauten sich gar nicht erst in die Innenstadt und hätten keine große Lust aufs Einkaufen. „Keiner weiß wirklich, was gerade gilt, alle sind komplett verunsichert, das ist wirklich kein Zustand“, sagt Laube. Für ein paar Wochen sei das ja alles kein Problem, aber inzwischen werde das Chaos eine echte Zumutung.

Anke Laube, Inhaberin von"Kinderkram" in der Dortustraße Potsdam. Quelle: Sarah Kugler

Relativ leere Straßen in Potsdams Innenstadt

Mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine, Ulrike Eisenreich, die den Laden „Von Eisenreich“ in der Gutenbergstraße betreibt, sagte der MAZ bereits am Montag, dass sie ihren Laden nur noch von 14 bis 18 Uhr öffnet. „Es lohnt sich einfach nicht, weil keiner kommt.“ Und auch Patrick Großmann von den Potsdamer Espressionisten, der außerdem Mitglied der Potsdamer Händlervereinigung Ici ist, ist sauer: „Es ist so tot, wie es nur tot sein kann.“

Tatsächlich sind am Dienstagvormittag nur wenig Menschen in der Brandenburger Straße und den Nebenstraßen unterwegs, dank des strahlenden Sonnenscheins ist es immerhin nicht ganz ausgestorben. Ich mache noch einen kurzen Abstecher in den Literaturladen Wist bevor ich nach Hause düse. Dort angekommen, stelle ich frustriert fest, dass meine Uhr erneut aufgehört hat zu ticken, wahrscheinlich ist sie doch kaputt.

Inzidenz liegt bei 117,6 Einen Corona-Toten meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen für Potsdam. Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Potsdam bis heute 239 Corona-Tote registriert. Außerdem meldete die Stadt Potsdam zehn neue Corona-Fälle. Das sind fünf Fälle weniger als gestern und einer weniger als am Dienstag der Vorwoche. Insgesamt wurden in der brandenburgischen Landeshauptstadt bisher 6344 Covid-19-Infektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam lag am Dienstag bei 117,6. Damit ist der Inzidenz-Wert im Vergleich zu Montag um knapp drei Punkte gesunken. In den beiden Potsdamer Kliniken werden derzeit 27 Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, davon neun im Klinikum „Ernst von Bergmann“, wie Sprecherin Damaris Hunsmann am Dienstagmorgen mitteilte. 14 Patientinnen und Patienten werden laut Hunsmann aktuell auf der Covid-Intensivstation des Klinikums behandelt. Laut dem Rathaus müssen derzeit insgesamt 15 Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden.

Von Sarah Kugler