Potsdam

Seit acht Wochen sind alle Bekleidungsgeschäfte in Potsdam geschlossen. Mitten im Weihnachtsgeschäft kam der Lockdown – und auch die Boutiquen, Herren-Ausstatter und Bekleidungs-Ketten mussten ihre Türen schließen. Doch was passiert nun mit all den Pullovern, Mäntel, Hosen, Röcken und Kleidern, die eigentlich als Herbst- und Winterware über den Ladentisch wandern sollte?

„Wir müssen mit unserem Steuerberater besprechen, inwieweit wir für die unverkaufte Ware einen Ausgleich bekommen und diese als Fixkosten in der Überbrückungshilfe III berücksichtigt werden kann “, sagt Frank Krzeslack, Geschäftsführer des Herrenbekleidungsgeschäftes „Herrenzimmer Potsdam“ in der Brandenburger Straße. Seit Wochen versucht er mit seinem Team, trotz Lockdown so viel wie möglich zu verkaufen. Schon vor Corona hatten sie ihre Mode auf der Internetseite und auf ihrem Blog präsentiert.

Trotz Corona 15 Prozent der Winterkollektion verkauft

Per „Click und Collect“ – Bestellung im Internet, Abholung vor Ort – können die Kunden bei ihm einkaufen, individuelle Beratungsgespräche gibt es per Videocall, die Ware wird auf Instagram, Facebook und Whatsapp gezeigt – so hat Krzeslack bisher etwa 15 Prozent der Herbst- und Winterkollektion verkauft. „Vor allem Stammkunden haben bei uns bestellt und Beratung gesucht“, sagt Frank Krzeslack.

Ohne Stammkunden würden auch Anja Jäger und Silke Press nicht über den Winter kommen. Die beiden führen seit beinahe 16 Jahren das Modegeschäft „Me&Me“ in Babelsberg. Im vergangenen Januar haben sie den Mietvertrag für einen zweiten Laden in Berlin unterschrieben. Wegen des Corona-Ausbruchs konnten sie den aber erst fünf Monate später eröffnen. Und so haben sie derzeit die Geschäfte aufgeteilt: Jäger kümmert sich um die Bestellungen, Beratungen und Versendungen in Potsdam, Press um den Laden in Berlin. „Wir kennen unsere Kunden, was sie im Schrank haben, welche Größen sie tragen, welchen Geschmack sie haben und wir vertrauen ihnen“, erzählt Anja Jäger. Deshalb sei es kein Problem, Pakete mit mehreren Kleidungsstücken zu senden – und die Kundin schickt den Rest zurück.

Unverkaufte Ware als Fixkosten behandeln

Auch sie haben viel über „Click und Collect“ verkauft, per Newsletter regelmäßig informiert, die Kommunikation über Whatsapp massiv verstärkt. Viele Kleidungsstücke haben sie zudem reduziert verkauft. Wie groß der Anteil ihrer Herbst- und Winterkollektion ist, den sie auf diesem Weg an die Frau bringen konnten, kann Anja Jäger nicht sagen. Aber: „Wir arbeiten so viel, als wäre der Laden geöffnet.“ Eigentlich sogar mehr, weil sie nun per Telefon zu jeder Zeit erreichbar seien. Die unverkauften Stücke wollen sie, entsprechend gekennzeichnet, in der kommenden Wintersaison versuchen zu verkaufen.

Angelina Capuozzo will es auf dem gleichen Weg wie Frank Krzeslack versuchen. „Die Saisonware kann abgeschrieben und als Fixkosten vom Steuerberater behandelt werden. So können sie beim Überbrückungsgeld III berücksichtigt werden. So hat es der Wirtschaftsminister vor, so habe ich es verstanden“, sagt Angelina Capuozzo. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie seit 17 Jahren das Damenmodegeschäft „Suum Cuique“ in der Friedrich-Ebert-Straße. „Was aber mit der Ware passiert, die abgeschrieben werden kann, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht müssen wir sie zu einem sehr geringen Preis verkaufen oder spenden.“ Das hänge von den Bedingungen ab, die die Politik stellen wird.

„Hennes und Mauritz“ will im nächsten Winter verkaufen

Auch Capuozzo war trotz Lockdown allerdings nicht untätig. „Wir konnten bisher geschätzte 40 Prozent der Herbst- und Winterkollektion verkaufen.“ Auch sie nutzt dazu ausgiebig die sozialen Medien, kommuniziert sehr viel mehr über Whats­app mit ihren Kundinnen, auch Laufkundschaft kauft noch immer bei ihr ein. „Wir dekorieren alle paar Tage das Schaufenster um. Wenn die Kundinnen etwas schönes sehen, können sie Fotos machen, sie uns schicken und wir schauen, ob wir das Stück in der richtigen Größe da haben.“

Auch die großen Bekleidungsketten haben vor allem auf den Online-Handel gesetzt. Die Kleidungsstücke, die sie nicht verkaufen können, wollen sie ebenso wenig vernichten wie die kleinen lokalen Geschäfte. „Ein großer Teil der Produkte, die sich in den vorübergehend geschlossenen Geschäften befinden, ist nicht saisonal und wird voraussichtlich zum vollen Preis verkauft, wenn die Geschäfte wieder geöffnet werden“, sagt ein Unternehmenssprecher von „Hennes und Mauritz“ (H&M) mit deutschem Sitz in Hamburg. „Grundsätzlich ziehen wir immer auch die Einlagerung von Kleidungsstücken für die nächste Saison oder Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen in Betracht und können auch Kleidungsstücke zwischen den Geschäften oder Märkten verschieben.“

Ware soll zurück an Lieferanten gehen

Eine Sprecherin des Unternehmens „Peek und Cloppenburg“ mit Sitz in Düsseldorf sagt: „Bereits seit dem ersten Shutdown im vergangenen Frühjahr beschäftigt sich Peek & Cloppenburg intensiv mit den Warenüberhängen.“ So nutze das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, „um diese Herausforderung zu meistern“. Anlassbezogene, zeitlose und weniger kurzlebigen Trends unterworfene Mode soll in Teilen zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werde. Das Unternehmen versucht zudem, unverkaufte Wintermode an die Lieferanten zurückzugeben. Es sei „darauf angewiesen, erneut Lieferantenverhandlungen bezüglich Retouren, Stornierungen und Lieferterminverschiebungen zu führen“, so die Sprecherin.

Von Annika Jensen