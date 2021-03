Corona-Lockerungen in Potsdam - „Click and Meet“: Termin-Shopping in Potsdam ist gestartet

Mit „Click and Meet“ ist Shopping trotz Corona-Lockdowns wieder möglich. Bei den Potsdamern stieß das Einkaufen mit Termin am Montag auf geteiltes Echo, Boutique-Besitzerin Angelina Capuozzo ist mit Tag eins zufrieden. Auch Kosmetikstudios dürfen wieder öffnen.