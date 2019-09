Innenstadt

Eine einmalige Gelegenheit bietet sich Lesern der Märkschen Allgemeinen: Sie können Freikarten für eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Wege des Barock“ im Museum Barberini gewinnen.

Einfluss des Malergenies Michelangelo Merisi da Caravaggio

Barberini im Barberini. Das Vorbild des im 18. Jahrhundert von Friedrich dem Großen am Potsdamer Alten Markt errichteten Palais Barberini gibt sich in der Ausstellung die Ehre. 54 Meisterwerke des Barock aus den Nationalgalerien Barberini und Corsini in Rom sind bis Anfang Oktober im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. „Wege des Barock“ zeigt, wie sich die europäische Barockmalerei unter dem Einfluss des Malergenies Michelangelo Merisi da Caravaggio entwickelte. Zwar ist nur sein berühmter „Narziss“ in Potsdam zu sehen. Doch das Gemälde, das nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen nach Potsdam gelangte, ist der Ausgangspunkt, um zu zeigen, welchen Einfluss Caravaggio auf die europäische Malerei hatte.

Im Museum Barberini läuft die Ausstellung „Wege des Barock". Quelle: Friedrich Bungert

Für zehn MAZ-Leser gibt es nun Tickets für eine fachkundige Führung am 28. September um 18 Uhr, wenn sie am Quiz auf www.MAZ-online.de/barberini-quiz teilnehmen (bis 22. September). Die Tickets werden verlost. Jeder Gewinner kann eine Begleitperson mitbringen.

Von MAZonline